StarCraft 2: annunciati i finalisti degli Intel Extreme Masters di PyeongChang

Tutto il mondo vedrà i migliori giocatori diradunarsi a PyeongChang, in Corea del Sud, per il torneo(IEM) PyeongChang, organizzato da Intel in vista dei Giochi olimpici invernali del 2018.

Dal 5 al 7 febbraio, i giocatori che rappresentano Paesi di tutto il mondo si sfideranno nel celebre videogame di strategia in tempo reale di Blizzard Entertainment per un montepremi di 150.000 dollari. Sarà un torneo unico nel suo genere, che si terrà prima dei giochi di PyeongChang 2018. Gamer di tutto il mondo si sono sfidati nelle qualificazioni online per tutto il mese di dicembre 2017 e i 18 concorrenti si sono distinti aggiudicandosi un posto nelle finali di IEM PyeongChang.

Come seguire la competizione dal 5 al 7 febbraio 2018

I tifosi possono seguire l'azione e assistere alla gara sulla piattaforma digitale Olympic Channel e su Twitch. Come estensione della partnership mondiale TOP di Intel e con il supporto del Comitato Olimpico Internazionale (IOC), Intel ospiterà Intel Extreme Masters PyeongChang in vista dei Giochi Olimpici invernali 2018 con il videogame StarCraft II di Blizzard Entertainment. Tutte le gare verranno giocate su PC per il gaming basati su processori Intel Core i7, per offrire ai tifosi lo spettacolo che meritano.

IEM PyeongChang è un'estensione del marchio Intel Extreme Masters prodotto in collaborazione con ESL. Le qualificazioni per le finali si sono svolte a dicembre 2017, ed ha avuto luogo anche un evento di qualificazione dal vivo a Pechino con presenza del pubblico. Le fasi di qualificazione hanno determinato i 18 qualificati che andranno a PyeongChang, in Corea del Sud, dove avrano la possibilità di competere insieme ai migliori atleti del mondo su un palcoscenico mondiale.