StarCraft 2: Blizzard presenta Arcturus Mengsk, il nuovo comandante

Il Potere del Dominio sta per invadere l'universo di StarCraft 2. Dal palco del BlizzCon 2019, gli autori di Blizzard Entertainment hanno confermato l'arrivo di Arcturus Mengsk nella dimensione del loro strategico ad ambientazione fantascientifica.

Conosciuto come uno tra i maggiori antagonisti della serie di Blizzard, Arcturus Mengsk approderà in StarCraft 2 per porsi al comando di una fazione composta dai cittadini reclutati per fronteggiare la minaccia rappresentata dagli Zerg, dai Protoss e, ovviamente, tra i traditori umani che hanno giurato fedeltà ai "terroristi oppositori" del Dominio.

Alla guida illuminata di Arcturus troveremo perciò delle unità votate al sacrificio che faranno di tutto pur di difendere il Dominio dai suoi oppositori interni ed esterni: per questo, il nuovo comandante potrà vantare una rosa di abilità studiata per fare felici i giocatori più esperti che sarà composta da Arruolamento Forzato, Attacco Contaminato, Mastini di Guerra e Annientamento Nucleare.

Arcturus Mengsk e i suoi sgherri saranno a disposizione di tutti gli appassionati di StarCraft 2 nel corso del mese di novembre: l'accesso a questo minaccioso comandante e al suo esercito di soldati votati alla causa del Dominio sarà possibile attraverso il negozio interno dello strategico sci-fi targato Blizzard. Nel frattempo, avete già visto il trailer di annuncio di Diablo 4 proveniente dalla BlizzCon 2019?