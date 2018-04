Starcraft 2 - BSTL: Reynor domina il girone e vede le finali di Vancouver

Reynor domina il gruppo D della BaseTradeTV Star League di Starcraft II ed è pronto a strappare un biglietto per le finali assolute che si svolgeranno a Vancouver.

Nel giorno dell’anniversario della liberazione d’Italia è arrivato un altro risultato da incorniciare per Riccardo “Reynor” Romiti.



Il giocatore azzurro, talento degli Exeed eSports, ha infatti preso parte al girone B della prima stagione della BTSL Europe regalando al pubblico una prestazione assolutamente straordinaria.



Nel torneo organizzato da BaseTradeTV il ragazzo toscano ha letteralmente incantato il mondo, riuscendo a conquistare la vetta del girone superando il Protoss Harstem con il risultato finale di 3-0 e infine lo Zerg Bly con un 3-1 importante anche sotto il profilo psicologico.



Da sottolineare la vittoria schiacciante ai danni del malcapitato giocatore olandese, reduce da una prestazione assolutamente straordinaria con la maglia della propria nazionale nelle Nation Wars V, il talento azzurro ha dimostrato di avere sangue freddo esprimendo un gioco a tratti assolutamente inarrestabile.



Bisogna tuttavia sottolineare che rispetto all’evento parigino, Harstem è apparso decisamente poco concentrato e anche la sconfitta subita dal connazionale Optimus con il risultato di 3-2 lascia spazio per più di qualche perplessità.



La vittoria di Riccardo “Reynor” Romiti su Bly è stata una piacevole conferma di un momento di forma assolutamente spaziale, nello ZvZ, il giocatore degli Exeed eSports, può giocarsela davvero con tutti e questo risultato rappresenta la conferma del duro lavoro ed allenamento maturato negli ultimi mesi.



Il talento azzurro ha quindi raggiunto la fase ad eliminazione diretta assicurandosi un montepremi di minimo 100$ e dovrà affrontare prossimamente il francese DnS che ha già incontrato a sconfitto per ben due volte nelle Nation Wars durante il match tra Italia e Francia.



Qualora riuscisse a raggiungere la finale assoluta, Reynor, otterrebbe la possibilità di partecipare all’evento conclusivo della BaseTradeTV Star League che si svolgerà dal 18 al 19 maggio a Vancouver, in Canada e che metterà in palio un montepremi complessivo di 5000$.