Starcraft 2: Buon compleanno al Clan HsdL, si festeggia con un Invitational

L'torna anche nel 2018 per festeggiare il compleanno dello storico clan italiano di Starcraft II

Gli HsdL compiono ben dodici anni e, per lo storico clan di Starcraft II, è tempo di grandi festeggiamenti.

Per l’occasione la formazione italiana ha organizzato un torneo ad inviti, arrivato al suo quinto anno consecutivo e che rappresenta a tutti gli effetti anche un record di longevità per una competizione italiana 1vs1.



A prendere parte a questo importante torneo saranno i rappresentanti di sette formazioni italiane che, a loro volta, hanno selezionato due giocatori che avranno il compito di tenere alta la bandiera della propria squadra all’interno del torneo che avrà un formato a eliminazione diretta.



Qui di seguito una panoramica delle squadre e dei giocatori che parteciperanno al prossimo HsdL invitational 2018:

HsdL (Veterans, Irafunesta);

DoA (Groendere, Morgan);

Decima esports (RichAPM, Weltall);

Element Gaming (Garlard, Petrus);

Prophecy esports (Mark, Divine);

Team Air (Bloodrop, Asura);

Kickx (Rik, Aegwyn).

Il torneo inizierà ufficialmente oggi, 18 gennaio 2018. Tutte le partite saranno in formato Bo3 e saranno trasmesse integralmente in streaming sul canale ufficiale messo a disposizione dagli organizzatori.



Le fasi finali verranno invece disputate il giorno successivo e decreteranno il vincitore dell’HsdL Invitational 2018.



In bocca al lupo a tutti i partecipanti e, soprattutto, buon compleanno HsdL!