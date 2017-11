Nelle scorse ore,è diventato Free to Play e nell'annunciare la novità su Twitter,non ha risparmiato una frecciatina nei confronti di, facendo leva in particolar modo sui tanto discussi "" dello sparatutto

I Tweet di Blizzard sono molto chiari: "numero di ore di gioco necessarie prima di poter usare tutti i comandanti Co-Op in StarCraft 2: Zero." e "Numero di meccaniche Pay to Win in StarCraft 2: Zero."

I messaggi hanno scatenato un forte dibattito sui canali social, la community sembra essersi divisa in due tra chi ha apprezzato i Tweet in questione e chi invece li reputa una caduta di stile. E voi, che opinione vi site fatti a riguardo?