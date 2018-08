Starcraft 2: Dramma Reynor, ai quarti della GSL passano Maru e Neeb

Niente da fare per Reynor negli ottavi di finale della GSL di StarCraft II costretto ad arrendersi al gioco di Maru e Neeb che hanno conquistato l'accesso alla fase successiva.

Durante gli ottavi di finale della GSL abbiamo sfiorato il sole con un dito e siamo stati puniti: un prezzo che dovevamo mettere in conto e che ci rende inevitabilmente più grandi e più maturi.

Reynor è crollato sul più bello, a un passo da un risultato che sarebbe stato importante non solo per lui ma anche per tutto il movimento italiano di StarCraft II.



Riccardo “Reynor” Romiti avrebbe potuto fare di più in un girone comunque apparentemente accessibile sulla carta con avversari sicuramente temibili (Neeb e Impact, ndr.) ma, al di fuori di Maru, tecnicamente alla portata del nostro talento italiano degli Exeed eSports.



Eppure Reynor è apparso sin da subito teso e la partita di debutto contro Impact ha sottolineato questo importante aspetto anche se, alla fine, Romiti è riuscito a reagire positivamente al gioco del suo avversario che nella precedente fase aveva comunque vinto il proprio girone costituendo quindi una minaccia concreta per il nostro giocatore azzurro.



Reynor dopo essere andato in svantaggio è riuscito ad imporre il proprio gioco aggressivo nel secondo e nel terzo game riuscendo a contenere le velleità dell’avversario e punendolo con una transizione a mutalische che ha permesso all’italiano di chiudere sul risultato finale di 2-1 in suo favore.



Nell’altro match che ha aperto ufficialmente il gruppo A degli ottavi di finale della GSL, Maru ha liquidato rapidamente il malcapitato giocatore americano Neeb per 2-0 sfruttando le mine nel primo game per tenere in base l’avversario portandone l’economia in ginocchio, mentre nel secondo ha deciso di optare per un proxy marauder allin seguito da diversi cicloni che hanno messo in crisi l’americano costretto ad arrendersi dopo pochi minuti alla micro del coreano.



Tuttavia il match che resterà scolpito nella memoria di tutti, tifosi, appassionati, semplici amatori di StarCraft II è quello che ha visto affrontarsi Reynor e Maru.



Quello che, paradossalmente, sarebbe dovuto essere un match a senso unico per il giocatore dei Jin Air Green Wings, anche in virtù del 3-0 subìto da Reynor solo qualche mese fa al WESG, si è rivelato invece un boomerang per il coreano che ha subìto pesantemente il gioco del cyber-atleta degli Exeed eSports che ha dominato la prima partita di macro prima di finire per perdere, clamorosamente, il secondo game su Acid Plant LE dove Reynor è arrivato letteralmente ad un passo dal vincere l’incontro.



Tuttavia Maru ha giocato perfettamente in difesa, Reynor convinto di avere la vittoria in pugno ha sottovalutato la resistenza offerta dalle poche ma efficienti unità del Terran che arroccatosi nella natural è riuscito a respingere Romiti che intanto era stato costretto a cedere la sua importantissima quarta base subendo un pesante danno economico da alcune banshee mandate disperatamente all’attacco dal progamer coreano.



Il successivo contrattacco frontale portato avanti dalle unità meccaniche di Maru ha sorpreso Reynor condannandolo ad una pesante sconfitta che ha letteralmente fatto crollare tutte le certezze dell’azzurro che ha subìto un inevitabile contraccolpo anche psicologico che si è poi manifestato nel successivo incontro decisivo con Neeb.



Proprio il giocatore americano era riuscito intanto a sconfiggere per 2-0 Impact ed aveva quindi ottenuto la possibilità di affrontare il ragazzo toscano nel match decisivo per il passaggio del turno.



Il talento del team TING ha dimostrato grande valore e consapevolezza nei propri mezzi andando ad affrontare Reynor a viso aperto e riuscendo a fare breccia nelle sue difese in entrambe le partite sfruttando la solidità della propria macro.



Per il giocatore degli Exeed eSports non c’è stato veramente nulla da fare ed il risultato finale di 2-0 è comunque giusto se visto nell’ottica dell’ultimo incontro ma rivedibile se considerato tutto il percorso che aveva portato Reynor a giocarsi questa importante chance.



Tuttavia è apparso chiaro come Reynor sia riuscito a portare l’Italia ad un livello mai raggiunto in precedenza, grazie a lui e all’impegno degli Exeed eSports che continuano a supportarlo quotidianamente il nostro paese ha raggiunto dei traguardi che fino a qualche anno fa erano semplicemente impensabili su StarCraft II.



Il colpo è sicuramente duro, lascia un sapore amaro in bocca, una tristezza mista a rabbia che solo chi ha avuto il merito di essere un agonista di alto livello può riuscire capire oltre al fatto che questa sconfitta non sarà facile da digerire.



Altrettanto vero è il fatto che questi risultati piuttosto severi siano necessari per crescere, Romiti ha compiuto sedici anni il mese scorso e questa è stata la sua prima esperienza in una competizione GSL e al netto di tutto non si può che essere completamente soddisfatti ed orgogliosi dell’ottimo percorso fatto dal ragazzo toscano anche se evidentemente c’è tanto lavoro ancora da fare.



I quarti di finale della terza stagione della GSL Code: S inizieranno il 29 agosto mentre i restanti tre gruppi si svolgeranno dal 18 al 25 agosto e metteranno fine alla seconda fase a gironi.



Riccardo “Reynor” Romiti sarà invece impegnato prossimamente nel WCS Montreal che andrà in scena a settembre e rappresenterà l’ultima tappa del circuito mondiale prima dell’evento conclusivo del BlizzCon.