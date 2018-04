Starcraft 2: Eduard 'Ryu' Condori incanta, raggiunti i quarti di finale della Copa America

Nel torneo più "pazzo" del mondo l'Italiaavrà un giocatore nella top 8. Eduard "Ryu" Condori è riuscito a conquistare i quarti di finale della prima stagione della Copa America di Starcraft 2.

Il giocatore degli Exeed eSports, reduce da alcuni mesi di fuoco dove ha vinto numerose manifestazioni italiane, è arrivato a giocarsi il forte torneo americano con la consapevolezza di essere in grado di guadagnarsi quantomeno i quarti di finale.



Nel 2017, Ryu, era riuscito a conquistare un clamoroso quarto posto nella quarta stagione della Copa America uscendo sconfitto solo dallo scontro diretto con Kelazhur che vinse poi il torneo superando in finale il messicano Cham.



Nell’evento che ha preso il via la scorsa notte, il cyber-atleta italo-peruviano ha dovuto affrontare nel gruppo A, Cham, Smile e Dastan, tre giocatori di assoluto livello che hanno dato vita a partita di grande qualità, nonostante Smile avesse dato forfait solo pochi minuti prima di scendere in campo nel match inaugurale proprio contro l’azzurro.



Il giocatore degli Exeed è riuscito dapprima a liquidare facilmente Dastan in un PvZ che lo ha visto grande protagonista in positivo e poi ha affrontato Cham in un incontro che però lo ha visto soccombere molto rapidamente, netto, infatti, il divario tra i due giocatori Zerg, anche se Ryu avrà tempo e modo per cercare di colmare la distanza in vista della fase ad eliminazione diretta.



Grazie a questo straordinario traguardo, Eduard “Ryu” Condori si è assicurato un montepremi minimo di almeno 400$, oltre a 60 punti validi per il circuito WCS, al momento, il cyber-atleta degli Exeed eSports è l’unico giocatore azzurro a poter vantare un punteggio nella speciale classifica valida per il raggiungimento delle WCS Global Finals.



Tra poche ore sono in programma i restanti tre gironi che si svolgeranno secondo il seguente schema:

Gruppo B: (Jarppi, ScaM, TerraN, eGGz) - 19 aprile

(Jarppi, ScaM, TerraN, eGGz) - 19 aprile Gruppo C: (SpeCial, Erik, HalfBreed, TheZergLord) - 21 aprile

(SpeCial, Erik, HalfBreed, TheZergLord) - 21 aprile Gruppo D: (Kelazhur, DarkUnnamed, Dark, LsEba) - 22 aprile

Ancora ignote le date della fase ad eliminazione diretta anche se, presupponiamo, si svolgeranno poco dopo la fine della fase a gironi.

Oltre a contendersi un montepremi complessivo di 10,000$, i giocatori avranno la possibilità di qualificarsi al WCS Austin grazie a delle wild card che verranno assegnate ai primi due classificati.