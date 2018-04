Starcraft 2: Element Arena, a Bologna il primo evento live del 2018!

Si svolgerà a Bologna, all'interno della sede di Lega Nerd, il primo evento live del 2018 di StarCraft II grazie alla collaborazione di Element Gaming, Element Starcraft II e MSI Italia.

Per tutti gli appassionati di StarCraft II è giunto il momento di rispolverare mouse e tastiera in occasione del primo evento live del 2018 organizzato da Element Starcraft II.



Il 1 luglio si terrà presso la sede della Lega Nerd di Bologna, l’Element Arena, un torneo di StarCraft II che porterà nel capoluogo emiliano decine di giocatori del popolare RTS Blizzard per una giornata all’insegna del divertimento e del sano agonismo.



L’evento sarà organizzato in collaborazione con Element Gaming e MSI Italia, due importanti realtà che permetteranno alla comunità italiana di prendere parte ad un evento che si prospetta essere assolutamente spettacolare.



Ancora poche informazioni sugli orari, costi di iscrizione e premi, ma gli organizzatori ci hanno fatto sapere che l’evento avrà una durata complessiva di circa otto ore e l’inizio è previsto intorno alle ore 10:30 con la finale assoluta prevista per le ore 18:00.



Una scelta coraggiosa da parte di Element Gaming che partendo dalla volontà di organizzare un raduno, ha invece avuto l’idea di estendere questa iniziativa alla comunità italiana di StarCraft II che sta rispondendo positivamente.



Sono già confermati diversi volti noti del panorama italiano come Mark, Ryosis, Blooddrop, Squall, BabyMarine, ecc... mentre sarà assente la punta di diamante del movimento azzurro, nonchè stella degli Exeed eSports, Riccardo “Reynor” Romiti, probabilmente impegnato per l’imminente Dreamhack di Valencia che si svolgerà intorno a metà luglio.



Per maggiori dettagli ed informazioni vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di Element StarCraft II e il gruppo facebook della comunità italiana.