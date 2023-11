Starcraft 2 ha generato meno soldi di un cavallo di World of Warcraft, rivela ex Blizzard

Al termine della BlizzCon 2023, durante la quale non c'è stata alcuna menzione nei riguardi della serie strategica, i fan di StarCraft sono tornati a far sentire la propria voce. La sensazione è che la serie RTS sia un po' stata dimenticata da Blizzard, che invece continua a prestare attenzione alle community di Diablo, WoW, Overwatch e altri.

Secondo le recenti rivelazioni di Jason Hall, oggi YouTuber con il nome di Pirate Software ma in passato sviluppatore tra le fila di Blizzard Entertainment, StarCraft II Wings of Liberty ha generato un numero di entrate inferiore rispetto a quelli guadagnati tramite un cavallo di World of Warcraft.

Pur non facendone il nome esplicito, risulta chiaro che il cavallo a cui Hall fa riferimento è Celestial Steed, divenuto particolarmente popolare tra la community di World of Warcraft quando venne distribuito per la prima volta nel 2010. La creatura, venduta tramite microtransazioni da 20 euro ciascuna, fruttò sin da subito milioni a Blizzard, e fece persino congestionare i server a causa degli oltre 140.000 utenti intenti a completare l'acquisto.

Perché, dunque, Blizzard ha smesso di prestare attenzione a StarCraft preferendo perseguire altri progetti? Secondo Jason Hall la risposta si ritrova proprio in un episodio di questo tipo, che dimostra come gli oggetti in-game venduti tramite microtransazioni siano meno dispendiosi per le compagnie ma talvolta incredibilmente più redditizi di un intero gioco, magari facente anche parte di un genere ormai di nicchia come gli RTS.