Starcraft 2: L'IEM di Katowice regala una parata di stelle ed esclusi eccellenti

Dal 26 al 27 febbraio si sono svolti all'interno della Spodek Arena di Katowice i tornei di qualificazione per l'Intel Extreme Masters dedicato a StarCraft II , analisi e commento.

Nella giornata di ieri si sono concluse le fasi di qualificazione all’Intel Extreme Masters: World Championship di Katowice che a partire dal 26 febbraio si sono svolte all’interno della Spodek Arena e hanno permesso a dodici cyber-atleti di raggiungere la successiva fase a gironi.

Nel primo torneo di qualificazione a raggiungere l’obbiettivo sono stati TY e Maru nel tabellone principale e Ryung nel tabellone di recupero.

Il campione del mondo in carica del circuito IEM non ha avuto difficoltà a regolare Lillekanin, Soul e Ryung con il medesimo risultato di 2-0 mentre Maru ha giocato sul velluto contro jackO e PtitDrogo prima di soffrire terribilmente il gioco del Protoss sudcoreano Stats che è riuscito a strappargli un’importante partita in apertura d’incontro, costringendo il Terran a fare gli straordinari per rimontare.

Nel tabellone di recupero, ottima prestazione di Ryung che ha liquidato il Terran polacco degli OSC Elite SouL per 2-0 senza grossi problemi.

Nel secondo torneo di qualificazione è arrivata la prima vittoria europea con Serral, recentemente campione nel Dreamhack di Lipsia, che è riuscito a dominare le velleità di NightEnd, Trust e TRUE senza grossi problemi rischiando solo con il giocatore Protoss coreano a cui è stato costretto a cedere una partita nell’incontro poi vinto per 2-1.

Bene anche Solar nel tabellone principale che ha centrato una qualificazione importante, esprimendo un gioco brillante ed inarrestabile, riuscendo a mettere in fila Art, Guru e Zanster.

Da segnalare la prematura eliminazione di Scarlett, recentemente campionessa olimpica nell’IEM di Pyeongchang che in queste qualifiche è stata eliminata al primo turno da Guru per 2-0 e infine da TRUE per 2-1 nel tabellone di recupero che ha permesso al coreano di guadagnarsi la qualificazione alla fase a gironi.

Nel terzo torneo di qualificazione che ha preso il via il 27 febbraio ottime la qualificazioni di Zest e HeRoMaRinE, mentre a vincere la guerra di nervi e posizionamento mech nel TvT decisivo per la qualificazione alla fase a gironi dell’IEM di Katowice nel tabellone di recupero tra Bunny e SpeCial, è stato proprio il giocatore messicano degli Exeed eSports, che è riuscito a spuntarla dopo un terzo game assolutamente pazzesco per intensità degli scontri.

Nel quarto ed ultimo torneo di qualificazione a vincere sono stati tutti giocatori Protoss, nel tabellone principale buone prestazioni di Trap e Hurricane che hanno superato rispettivamente per 2-1 Hartstem e Patience ottenendo un agevole passaggio del turno.

Nel tabellone di recupero, fantastica la prestazione di Neeb che ha vinto in modo netto convincendo il pubblico della Spodek Arena con giocate chirurgiche, soprattutto nell’incontro decisivo vinto 2-1 contro Patience, finendo per passare ai gironi con grande autorevolezza.

La successiva fase a gironi prenderà il via il 1 marzo e sarà seguita in diiretta in lingua italiana da ESL Italia con il commento di Leonardo “Leovil” Vilona, Simone “Akira” Trimarchi, Flavio “Strauss” Rogledi ed Element Gaming.

Nell'immagine in calce alla notizia troverete una panoramica completa dei gironi.