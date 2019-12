StarCraft 2 Nation Wars: quick reminder, l'Italia in semifinale contro la Finlandia

Manca davvero poco all'inizio delle semifinali che decreteranno le due nazioni che si giocheranno il titolo di campione della Nation Wars del 2019.

Tra le papabili, ve lo ricordiamo, c'è l'Italia rappresentata da Reynor (GamersOrigin), Ryosis (Psistorm) e Ryu (Mkers).



La nazionale azzurra, tra le invitate al torneo, si è fatta strada sin dai playoff del Gruppo A dove ha sconfitto Taiwan e il Canada. Qualificati senza grosse difficoltà (se escludiamo l'esordio difficile proprio con Taiwan) per i quarti, i tre “R” - Reynor, Ryosis, Ryu – la scorsa settimana si sono trovati di fronte il Messico di Cham, JimRising e (soprattutto) SpeCial.

La pratica latina è stata archiviata solamente dopo sei, intense mappe: 4 a 2 per gli azzurri, con Reynor che ha strapazzato sia Cham che SpeCial inanellando tre vittorie consecutive.

Nella giornata di domenica alle 13:00, dunque, andrà in scena la semifinale del torneo: i tre giocatori italiani si troveranno di fronte una bestia non esattamente facile da domare, ovvero la nazione finlandese, che può contare su un certo Serral. Potrete godervi lo scontro al canale Twitch di OGaming.

Insomma, per l'ennesima volta quest'anno si rinnova lo scontro Reynor-Serral (l'ultima sfida all'HomeStory Cup, dove il finlandese d'acciaio ha sconfitto Reynor proprio in finale) e siamo sicuri che, assieme ai loro compagni di squadra, ci faranno divertire non poco.