Starcraft 2: Qlash ospiterà il casting italiano della World Championship Series

Qlash, organizzazione esport con base operativa a Treviso, ha annunciato il cast ufficiale per i prossimi eventi delle World Championship Series di StarCraft2.

Per accontentare i molti appassionati nostrani dello strategico targato Blizzard, i Qlash renderanno disponibili lo stream e il casting degli eventi live, dallo studio della Qlash House.

I Qlash hanno dichiarato: “Siamo entusiasti di aver stretto una partnership con alcuni dei più carismatici caster italiani che vantano un’ampia esperienza nel campo”.

Ecco i nomi dei caster (i fan li conosceranno molto bene) che ci accompagneranno lungo le tappe del campionato che si concluderà alla BlizzCon del prossimo novembre: Alessandro “Vasa” Vasarri; Riccardo “Mobius” Del Lungo; Fabio “Monta” Montagna; Flavio “MiaNonna” Rogledi.

In nuovo progetto, a quanto pare, non poteva iniziare meglio: domenica 7 aprile, infatti, ci sarà la prima live sul canale Twitch Qlash che commenterà le WCS Winter Finals Europe, dove potremo vedere uno dei migliori giocatori al mondo in azione: Riccardo “Reynor” Romiti.

Il giovanissimo giocatore si è già qualificato all’evento finale che mette in palio per il vincitore un gran numero di punti in previsione della qualificazione alla prossima BlizzCon.

Noi abbiamo avuto l'opportunità di chiacchierare con lui proprio poco prima della sua partenza per Los Angeles. Rimanete sintonizzati per leggere l'intervista completa!