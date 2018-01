Starcraft 2: Reynor mette a segno una doppietta, il talento azzurro incanta il mondo

Un pomeriggio da ricordare

Go4Sc2, un affare italiano

si è presentato nel 2018 riuscendo ad ottenere un'ottima qualificazione nell'OSC World Championship e vincendo la finale mensile della Go4Sc2.Le avvisaglie per una grande stagione agonistica in questo 2018 c'erano tutte, ma nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere Riccardo “” Romiti compiere una vera e propria doppietta di tornei a pochissimi giorni dall'inizio del nuovo anno.Il ragazzo classe 2002, non ancora sedicenne e militante nelle fila dei, ha regalato al pubblico giocate sensazionali e ha dimostrato di essere in grado di poter affrontare a viso aperto qualsiasi avversario.La giornata di successi per il talento azzurro è iniziata nel tardo pomeriggio quando si è trovato ad affrontare il giocatore americano degli PSISTORM Gaming, Jarod "" George, in un incontro valido per l’accesso alla fase finale dell’Nella best of 5 di spareggio, Reynor è riuscito a passare subito in vantaggio su, subendo tuttavia il ritorno del giocatore avversario suche è riuscito a ristabilire la parità dopo aver messo sotto pressione la terza base del giocatore italiano praticamente per tutta la partita e riuscendo a chiudere i conti con un attacco di Laceratori e Blatte.Nella terza partita il giocatore italiano si è trovato a fronteggiare un all in da parte di JonSnow che ha continuato ad attaccare con Zergling e Baneling cercando di sfondare il muro di Blatte, Regine e strutture eretto da Reynor che ha saputo ben gestire la propria economia, arrivando a doppiare il supply del suo avversario e finendo per portarsi a portarsi a casa una partita sudecisamente non scontata.ha invece regalato la vittoria e l’accesso alla fase finale dell’al giocatore dei Prophecy eSports.Nell’ultima partita della serie JonSnow ha sofferto terribilmente ildel suo avversario finendo per impostare unapoco convincente, subendo troppo spesso dei pericolosi e dannosi attacchi con piccoli drappelli di Blatte e Zergling che rappresentano universalmente ildel cyber-atleta italiano.Ottima, invece, la gestione delle unità per Reynor che ha resistito ad un attacco disperato di blatte del suo avversario sulla terza base ed ha poi contrattaccato vincendo l'ingaggio definitivo a centro mappa.Riccardo “Reynor” Romiti entrerà, quindi, a far parte del tabellone finale dell’OSC World Championship che si concluderà ile che metterà in paliodi cui 2000$ andranno al vincitore.L’intera serie di partite tra Reynor e JonSnow è stata commentata dal vivo daA conclusione della straordinaria giornata di tornei, Riccardo “Reynor” Romiti ha partecipato anche alla finale mensile dellaorganizzata daDopo aver superato agevolmente negli ottavi di finale il giocatore olandese, l’atleta dei Prophecy eSports ha sconfitto per 2-1, riuscendo a mantenere alta la concentrazione contro un giocatore pronto a sfruttare il minimo calo di tensione avversario in proprio favore.Raggiunta la semifinale, Reynor ha liquidato rapidamente il giocatore Terrancon un secco 2-0 in una partita a senso unico e che ha regalato all’azzurro una finale meritata.L’ultima serie di partite della giornata ha permesso a Riccardo “Reynor” Romiti di mettere in mostra al mondo intero tutto il suo, essendo riuscito a superare il giocatore del Team Liquid, Jens "" Aasgaard con il risultato finale di 3-1.L’ottima gestione delle unità, la superiore qualità di macro rispetto al suo avversario e il brillante "" hanno permesso al giocatore azzurro di vincere una serie molto complicata con grande autorevolezza.La vittoria di Reynor in questaè da considerarsi un vero e proprioper tutti i suoi avversari e se continuerà a giocare con questa precisione chirurgica sicuramente il futuro non potrà che regalare nuovi straordinari successi al giocatore toscano.Il primo posto nella finale mensile dellaha permesso a Romiti di guadagnare benche vanno ad incrementare il suo montepremi personale che dovrebbe aver sfondato ilo scorso mese.Se volete mettervi alla prova anche voi nelle ladder, vi consigliamo di gettarvi nella mischia, visto che lo strategico Blizzard è diventato free to play