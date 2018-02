Starcraft 2: Reynor parteciperà alle finali del WESG 2018

Reynor sarà protagonista alle finali del WESG 2018 che si svolgeranno in Cina a partire dal prossimoe sarà chiamato a difendere i colori azzurri.

Riccardo “Reynor” Romiti parteciperà alle finali del WESG che si svolgeranno dal 14 al 17 marzo in Cina ad Haikou.

La conferma è arrivata lo scorso 22 febbraio attraverso un comunicato rilasciato dagli Exeed eSports sulla pagina facebook ufficiale della squadra.

ll ripescaggio dell’atleta italiano è stato possibile a causa della rinuncia di Artem "Rail" Avramenko che nelle scorse settimane si era reso protagonista di un gesto, che rimane tuttora oscuro, in una Go4Sc2 che gli era costato un ban dalla piattaforma e la sospensione dell’account di gioco.

Questi fatti sembrerebbero aver provocato l’allontanamento di Rail dalla scena competitiva per un tempo indeterminato.

Reynor era stato eliminato nel gruppo B proprio dal giocatore russo durante il torneo di qualificazione del WESG a Barcellona lo scorso novembre ma questo ripescaggio, arrivato decisamente in extremis, permetterà all’azzurro di partecipare ad uno dei tornei più ricchi del panorama videoludico competitivo di Starcraft II e sarà per lui un momento importante di confronto con i migliori giocatori al mondo.

La partenza per la Cina è prevista per i prossimi giorni ma i tempi per il rilascio del visto d’ingresso sembrano essere decisamente stretti anche se le linee prioritarie del consolato cinese in Italia potrebbero favorire il processo.

Il giocatore azzurro difenderà i colori degli Exeed eSports insieme a Marco “Turna” Castiglioni che parteciperà al torneo di Hearthstone in programma negli stessi giorni.