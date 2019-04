Starcraft 2: sventola il tricolore alla Blizzard Arena, Reynor domina il WCS Europe

Una domenica all'insegna del dominio azzurro, tanto nello sport quanto nell'esport. Nel pomeriggio abbiamo potuto gioire delle vittorie al Giro delle Fiandre di due italiani: Marta Bastianelli, già campionessa Europea, e di Alberto Bettiol.

Poi, la sera, è andato in scena il WCS Europe dove Riccardo “Reynor” Romiti, già qualificato per la finalissima, ha atteso al varco il contendente.

Dopo un lungo pomeriggio di competizione, a Burbank sono caduti uno dopo l'altro: Elazer, PitDrogo (ora nella neo formata squadra dei Mkers), Lambo, HeRoMaRiNe. Alla fine, il finlandese Serral si è guadagnato il diritto di sfidare il ragazzo toscano, che lo attendeva già in finale, forte della qualificazione diretta strappata con relativa facilità.

Lo scontro tra i due è ormai considerato “el Clasico” occidentale di StarCraft. Già al WCS di Montreal dello scorso anno i due si erano affrontati e l'alieno Serral aveva avuto la meglio sul giovane dei Gamers Origin recentemente entrato nella scuderia Red Bull.

Ieri, però, il dominatore indiscusso del Circuito WCS è stato finalmente detronizzato da Reynor, che si è preso una rivincita (in realtà l'aveva già sconfitto nella fase a gironi) che ha dell'incredibile, per come è maturata e per lo spettacolo offerto al pubblico.

Serral ha subito alcune battute d'arresto molto importanti quest'anno: all'IEM Katowice si è fatto eliminare ai quarti da SoO, mentre al WESG ha dovuto concedere la vittoria a INnoVation ma ieri, i 3 a 0 secchi rifilati a PtitDrogo e HeRoMaRinE lasciavano ben poco spazio alle speculazioni.

Reynor, però, deve aver studiato a dovere le strategie del temibile avversario, perché ha iniziato subito col botto, inanellando i primi due game con relativa facilità. Il finlandese non ha mollato l'osso riportando la serie (Bo7) in perfetta parità.

Sul 2 a 2 l'azzurro si è riportato avanti, subito rimontato dall'avversario. Tre a tre, Zerg contro Zerg. Uno scioglilingua che ha decisamente portato bene a Reynor: 4 a 3 e ora la BlizzCon appare più vicina.

Il prossimo evento del circuito WCS sarà il WCS Spring di Kiev, che si terrà dal 17 al 19 maggio. Le qualificazioni regionali per WCS Spring si terranno nelle prossime settimane.

Ora Riccardo non è più solo un giovane promettente. Chiamatelo pure leggenda.