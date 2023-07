StarCraft 3 è in sviluppo? Jez Corden lancia indizi sul nuovo strategico di Blizzard

Dopo aver preannunciato l'arrivo di grandi cose da The Coalition con Gears 6, al noto giornalista e insider Jez Corden è bastata una frase per riaccendere le speranze dei fan di Blizzard che attendono con impazienza il ritorno di StarCraft.

Il redattore di WindowsCentral ne ha discusso su Twitter con uno dei tanti appassionati di videogiochi Blizzard che non vedono l'ora di rituffarsi nelle atmosfere sci-fi dell'odissea strategica di StarCraft.

Alla curiosità instillata dal sempre più probabile matrimonio tra Activision e la casa di Redmond dopo la vittoria del colosso tecnologico statunitense nell'ingiunzione preliminare contro l'FTC, Corden ha risposto che "Microsoft non avrà affatto bisogno di far rivivere StarCraft". A detta di Corden, quindi, il team Xbox non dovrà intervenire per riportare in auge la serie di StarCraft poiché i lavori sul terzo capitolo sarebbero già iniziati.

È lo stesso giornalista e insider a specificarlo rispondendo con un eloquente "sì" alla richiesta di chiarimenti da parte della community sul possibile sviluppo già avviato di StarCraft 3. Se confermata, l'anticipazione del ritorno di questa iconica serie strategica garantirebbe all'utenza PC e (in caso di porting su console) Xbox abbonata al Game Pass l'accesso 'gratuito' a StarCraft 3 sin dal lancio, qualora l'affare tra Microsoft e Activision dovesse andare in porto. E questo, per tacere del nuovo survival game di Blizzard, Odyssey, anch'esso destinato ad arrivare su Game Pass con l'ingresso di Activision, Blizzard e King nella famiglia Xbox. E voi, cosa ne pensate del rumoreggiato sviluppo di StarCraft 3? Fatecelo sapere con un commento.