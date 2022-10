Starcraft: un cosplay perfetto di Nova, la ghost dei Terran

Starcraft è uno dei classici di Blizzard. Prima delle nuove IP arrivate negli anni 2010, era uno dei tre mondi che costituivano i pilastri della casa videoludica di Irvine, insieme a Warcraft e Diablo. A differenza del primo cugino, ambientato in un mondo fantasy a stampo medioevale, Starcraft è un RTS a base sci-fi.

La guerra che ha visto in gioco tre fazioni - Terran, Zerg e Protoss - ha infiammato la community per anni, che è stata poi accontentata con il sequel Starcraft 2 che ha debuttato nell'ultimo lustro suddiviso in più parti. Il gioco è ancora attivo sul fronte degli e-sports, dove anche l'Italia ha le sue eccellenze.

Ci sono tante unità da sfruttare in ogni schieramento, alcune delle quali sono diventate iconiche grazie anche alla parentela con gli eroi, coloro che hanno guidato e attuato le varie operazioni, facendo la storia. Tra i terran c'è Nova, alias di November Annabella Terra, l'agente X41822N dei Ghost. Con la sua tuta capace di renderla invisibile, Nova è una formidabile cecchina e sarà capace di colpirvi anche nella vita vera. Questo cosplay di Nova di Star Craft creato da AGFlower è davvero un agioia per gli occhi per l'abilità di creazione del costume e dei vari elementi che contraddistinguono il personaggio.

Intanto in molti sperano in un futuro con Starcraft III che potrebbe risollevare il brand fantascientifico.