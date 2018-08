Starcraft II: Buona la seconda per Reynor, conquistate le finali della BTSL

Ancora un buon risultato per Riccardo "Reynor" Romiti che è riuscito a qualificarsi per la seconda stagione della BaseTrade Star League di StarCraft II.

Dopo un periodo di alti e bassi iniziato a metà luglio con la sconfitta nel gruppo A della GSL Code: S, Riccardo “Reynor” Romiti è tornato a regalare al pubblico azzurro una nuova grande prestazione qualificandosi alle finali della seconda stagione della BaseTrade Star League grazie alla vittoria del torneo di qualificazione europeo.



Il ragazzo toscano aveva già raggiunto un risultato simile a maggio durante la prima stagione ma aveva dovuto rinunciare alla partecipazione alle finali di Vancouver per impegni scolastici.



II talento degli Exeed Esports aveva conquistato lo scorso 22 agosto il primo posto nel girone B ottenendo quindi la possibilità di accedere alla fase ad eliminazione diretta che lo ha visto affrontare in semifinale il forte giocatore Zerg norvegese Snute.



Dopo essere andato in svantaggio su Acid Plant, Reynor ha reagito finendo per inanellare tre importantissime vittorie consecutive su Fracture, Lost and Found e Acchiappasogni fissando il risultato finale sul 3-1 in suo favore.



Con la qualificazione in tasca il ragazzo toscano ha affrontato Nerchio (Iron Chain, ndr) nella finale assoluta, un avversario che già durante il WCS Valencia aveva dato non pochi problemi a Reynor che era riuscito a superarlo solo per 2-1 dopo un’ottima rimonta.



Nel torneo di qualificazione europeo alla BaseTrade Star League, tuttavia, Reynor nonostante un avvio complicato è riuscito a passare in vantaggio prendendo il largo nelle ultime due partite che hanno permesso a Romiti di vincere l’ennesimo torneo di questo 2018 giocato ad altissimi livelli.



II cyber-atleta degli Exeed Esports si è portato a casa 440$ e la possibilità di prendere parte alle finali dell BaseTrade Star League che si svolgeranno in seguito, mentre a completare il quadro dei qualificati possiamo trovare Nerchio e Snute, rispettivamente al secondo e terzo posto assoluto.