Starcraft II Copa America: SpeCial alza il trofeo, Ryu ai piedi del podio

Nella prima stagione della Copa America di StarCraft II a vincere è stato SpeCial, mentre ai piedi del podio è arrivato l'italo-peruviano Ryu che si è fermato ad un passo da una storica impresa.

L’ultimo appena trascorso, senza alcun dubbio, può essere considerato come il week-end degli Exeed eSports, a partire dall’impresa di Turna fino ad arrivare, rapidamente, ai successi dei giocatori della sezione di StarCraft II, Ryu e SpeCial, nella prima stagione della Copa America.



Eduard “Ryu” Condori con la maglia dell’Italia ci ha fatto emozionare, proprio quello stesso giocatore che l’Italia ha rifiutato relegandolo in panchina durante le Nation Wars, proprio quel Ryu che nel 2017 disse durante un’intervista:”Non so cosa voglia dire essere un professionista, probabilmente non lo sono”, quel Condori che, lontano dalle telecamere, lontano dai riflettori si allena con attenzione e determinazione, che nell’ultimo anno è migliorato notevolmente arrivando ad essere la quarta forza di un torneo assolutamente prestigioso.



L’Italia ha un debito con Eduard “Ryu” Condori, indubbiamente, ma vedere quella bandierina peruviana al fianco del suo nome, durante le partite di questa Copa America, ha fatto decisamente male, abbiamo perso un giocatore di assoluta qualità?

Non esattamente, il lettore deve sapere che i giocatori con doppia cittadinanza possono prendere parte a tornei zonali differenti senza alcun tipo di problema, a patto che gli eventi non ammettano la possibilità di centrare una qualificazione ad una competizione superiore.



Un caso emblematico, in tal senso, è quello di Ilyes "Stephano" Satouri che da diversi anni ha la possibilità di partecipare al torneo di qualificazione africano del WESG sfruttando la doppia cittadinanza franco-tunisina, rinunciando però alla partecipazione all’evento zonale europeo.

Il giocatore degli Exeed eSports ha dimostrato di essere un cyber-atleta di livello assoluto, portandosi a casa un quarto posto che sarebbe potuto essere anche qualcosa di più con un allenamento mirato contro Terran, pesantissimo in questo senso, il passivo di 0-6 subito da Ryu contro SpeCial e Kelazhur.

Condori ha convinto, non solo per il risultato ottenuto ma anche sotto il profilo del gioco, brillanti possono essere considerate le vittorie sul colombiano eGGz e HalfBreed che sono stati liquidati con un passivo complessivo di 5-0 tra tabellone principale e tabellone di recupero.

Eduard “Ryu” Condori si è quindi arreso a Kelazhur in semifinale, arrivando nuovamente ai piedi del podio e portandosi a casa 800$ e 90 punti WCS, al momento è l’unico giocatore azzurro a poter vantare un punteggio relativo alle classifiche del circuito mondiale di StarCraft II.

Altro grande protagonista di questa prima stagione di Copa America è stato Juan Carlos “SpeCial” Tena Lopez che ha alzato al cielo il suo quarto trofeo sudamericano in appena tre anni.



Il giocatore messicano ha dimostrato che il bootcamp in Corea del Sud sta decisamente portando i suoi frutti ed i risultati sembrano essere concreti.

La sua vittoria non è mai stata realmente messa in discussione in questo torneo che lo ha visto dominatore assoluto ed incontrastato, soffrendo solo con LsEba ai quarti di finale dove ha concesso un game su Abiogenesis e con Cham in semifinale dove su Acid Plant ha dovuto cedere il pareggio al suo temibile avversario Zerg, prima di chiudere i conti su Neon Violet Square e Catalyst sul risultato di 3-1.



La finale, invece, è stata decisamente a senso unico, il cyber-atleta degli Exeed eSports ha dominato l’incontro vincendo 4-0 una partita non scontata contro il solido Kelazhur che però, nell’ultimo periodo, sembra essere ben lontano da quella forma fisica e mentale che lo contraddistinse nel WCS di Jönköping nel 2017 dove raggiunse il ¾ posto assoluto.



SpeCial ha quindi vinto la prima stagione della Copa America 2018 portandosi a casa 4000$, 200 punti WCS e un biglietto per il WCS Austin che si svolgerà dall’1 al 3 giugno e vedrà la partecipazione di 80 giocatori provenienti da ogni parte del mondo.