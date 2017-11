StarCraft II diventerà free-to-play a partire dal 14 novembre

Nel corso della cerimonia d'apertura dellache si sta svolgendo mentre vi scriviamo,ha annunciato chediventerà free-to-play a partire dal 14 novembre 2017.

Tutti i giocatori avranno accesso alla campagna Wings of Liberty. I giocatori già in possesso del gioco riceveranno invece Hearts of the Swarm. Per l'occasione, tutti i giocatori otterranno l'accesso al Ranking Ladder e la modalità Co-Op verrà migliorata, con l'accesso libero a tutti i comandanti di livello 5 del gioco.

StarCraft II è uno dei titoli più giocati negli eSports, e con questa mossa Blizzard mira ad allargare ulteriormente il bacino dell'utenza.

Ulteriori informazioni verranno fornite successivamente. Vi ricordiamo che StarCraft II è disponibile esclusivamente su PC.