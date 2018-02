Starcraft II: Eduard "Ryu" Condori centra il bis, vinta la seconda Italy Cup consecutiva

Ancora un'ottima prestazione perche ha vinto una nuovafinendo per superare in finaledopo una bella serie di partite.

Dopo il trionfo della scorsa settimana che lo aveva visto prevalere sul compagno di squadra Ryosis con il risultato finale di 2-0, Eduard “Ryu” Condori, giocatore degli Exeed eSports è riuscito a mettere a segno una “doppietta” di tornei portandosi a casa anche l’Italy Cup #47, torneo settimanale organizzato da ESL Italia.

Il giocatore italo-peruviano è riuscito a staccare tutti gli avversari finendo per trionfare in finale nello ZvT contro Lucio “Diord” Rossi che, dopo aver sconfitto Ryosis ai quarti di finale e Loacker in semifinale, era il candidato numero uno alla vittoria finale.

Condori è riuscito a mantenere il sangue freddo vincendo contro il suo avversario Terran una serie di partite non facili, commentate in diretta in lingua italiana dagli element gaming.

Ottima la partecipazione all’evento da parte della comunità italiana di Starcraft II che ha visto diciassette giocatori prendere parte al torneo, numeri che non si facevano da tempo per un torneo italiano, a riprova del fatto che Starcraft II in Italia ha ancora tanto da dire.

Si apre quindi una stagione di successi per Ryu che segue l’ottimo 2017 che lo aveva portato ad un passo da uno storico podio nella Copa America e gli aveva regalato diversi piazzamenti importanti in altrettanti tornei italiani e internazionali.

Per il giocatore italo-peruviano il 2018 si è aperto in modo decisamente positivo e il duro allenamento sembra essere ripagato dagli ottimi risultati che sta maturando negli ultimi mesi.

Il prossimo appuntamento con l’Italy Cup sarà il 13 febbraio sempre a partire dalle ore 21:00, restate sintonizzati.