Starcraft II: Gli Scythe Esports firmano il colpo del secolo

Scythe Esports ha messo a segno il "colpo del secolo" mettendo sotto contratto Zest e Cham che vestiranno la maglia di Starcraft II per la formazione statunitense.

Doppio colpo di mercato in entrata per la squadra americana degli Scythe Esports che si è assicurata i diritti alla prestazioni esportive di due giocatori di assoluto livello del panorama internazionale di Starcraft II.



Il primo annuncio da parte della squadra americana è stato quello relativo al forte cyber-atleta messicano Pablo "Cham" Blanco che il 17 agosto ha deciso di aderire al progetto degli Scythe Esports relativo al popolare RTS targato Blizzard.



In Sud America, Cham ha dimostrato più volte di essere un giocatore temibile capace di arrivare sul podio praticamente in qualsiasi stagione che ha disputato all’interno del circuito professionistico della Copa America.



A livello di tornei Premier, il cyber-atleta messicano ha invece ottenuto un podio virtuale nella quinta stagione delle Nation Wars vestendo la maglia della propria nazionale che arrivò ad un passo da una storica finale assoluta contro la Corea del Sud solo qualche mese fa.



II 21 agosto, invece, Scythe Esports ha annunciato il proprio “pezzo da novanta”, il talento Protoss sudcoreano Joo Sung “Zest” Wook che andrà a completare la rosa della squadra e che può essere tranquillamente considerato come “l’acquisto del secolo” per la formazione statunitense.



Pur non brillando in molte delle ultime competizioni, Zest nel 2018 ha raggiunto il secondo posto nella seconda stagione della GSL: Code S arrivando a perdere solo dal fortissimo giocatore Terran Maru in finale per 4-0 in meno di quaranta minuti.



Tuttavia le qualità del talento Protoss non possono essere sicuramente messe in discussione anche considerando il fatto che Zest può ancora dire la sua anche all’interno della terza stagione della GSL dove ha raggiunto, proprio l’altro giorno, i quarti di finale vincendo con relativa facilità il girone C.



L’acquisto di Zest rappresenta per gli Scythe Esports il maggior investimento della sua storia su StarCraft II e permetterà al manager Anthony "Toast" Williamson di programmare i prossimi impegni agonistici avvalendosi di un rinforzo di altissima qualità ed esperienza che, seppur impegnato in Corea del Sud, sarà sicuramente a disposizione per migliorare complessivamente il comparto di giocatori Protoss della formazione americana che al momento, a parte Zest, non sembra poter vantare reali soluzioni alternative.



II primo impegno ufficiale per Zest con la maglia degli Scythe Esports sarà il 29 agosto in occasione dei quarti di finale della terza stagione della GSL.