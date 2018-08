Starcraft II: Golden Challenge al via, un torneo per sognare il professionismo

Iniziata da pochi giorni la Golden Challenge, manifestazione esportiva dedicata alle leghe oro e platino di Starcraft II che vedrà scontrarsi sedici giocatori.

Splendida iniziativa da parte della comunità italiana di StarCraft II che in questi giorni ha dato vita alla Golden Challenge - capitolo ARES grazie all’idea di Carlo Dazzi e Gabriele Idini (che svolgeranno anche il ruolo di amministratori, ndr) che hanno deciso di organizzare questo torneo per permettere ai giocatori militanti nelle leghe oro e platino di mettersi in gioco e migliorare attraverso un evento che promette scintille e strategie davvero fuori dal comune.



La competizione è già iniziata da qualche giorno con l’avvio dei gruppi A, B e C e terminerà a settembre con la finale assoluta che determinerà il vincitore assoluto, qui di seguito una panoramica completa dei gironi eliminatori:

GRUPPO A: Flaffly, Davide, Crepgio, Riou;

GRUPPO B: ALLGoneDead, Tizzy, Roxwar, Battledave;

GRUPPO C: Traplo, HOWL, Beerkiller, Pijama;

GRUPPO D: Mettsalvo, Axillespv, Starblast, Tuononno.

Saranno quindi sedici i giocatori che parteciperanno al torneo tra i quali troviamo un solo giocatore Zerg (Traplo, ndr) seguito da un nutrito gruppo di giocatori Protoss e Terran che proveranno a portarsi a casa, in un clima di sano agonismo e divertimento, il titolo di migliore giocatore delle leghe intermedie di StarCraft II Italia.



La Golden Challenge prevederà una fase a gironi dove i primi due giocatori classificati passeranno alla fase ad eliminazione diretta che verrà trasmessa integralmente sul canale ufficiale della competizione.