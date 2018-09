Starcraft II: Serral campione anche in Italia, vinto il QLASH Invitational

Ancora un successo per Serral che ha dominato anche le finali del QLASH Sc2 Invitational che sono andate in scena lo scorso weekend a Treviso all'interno della QLASH House.

Alla fine a vincere è sempre e solo Serral. Il giocatore finlandese ha trionfato nel QLASH Sc2 Invitational riuscendo a portarsi a casa il nono trofeo della stagione, l’ottavo consecutivo dopo i successi maturati nei quattro eventi del circuito WCS.



Numeri davvero impressionanti per il talento del Team Ence che in questo 2018 sta dimostrando di essere semplicemente il giocatore da battere anche se qualsiasi avversario presente sulla scena internazionale sembra essere comunque alla sua portata. Le finali del QLASH Sc2 Invitational si sono svolte in Italia e più precisamente all’interno della QLASH House a Treviso il 22 e 23 settembre e hanno visto la partecipazione di Serral, Elazer, Zanster e Nerchio (Iron Chain) che si sono dati battaglia per la conquista di parte dei 5,300€ messi in palio dagli organizzatori.



Se la vittoria di Serral su Nerchio per 4-1 è apparsa scontata sin dalla vigilia, quella di Zanster su Elazer (Team QLASH) ha invece rappresentato un risultato tanto clamoroso quanto inaspettato. II giocatore svedese ha sorpreso tutti andando a chiudere il match sul 4-3 finale mettendo a segno una rimonta spettacolare prima su Fracture e poi su Para Site che ha permesso al talento degli PSISTORM Gaming di accedere alla finale del QLASH Sc2 Invitational, un traguardo che mancava allo svedese dal 2015. La finale è stata tuttavia una passerella per Serral che non ha fatto altro che imporre il proprio gioco magistrale riuscendo a chiudere i conti sul risultato finale di 5-1 che lascia spazio solo agli applausi del pubblico che inevitabilmente ha accolto l’ennesimo successo del finlandese con una standing ovation virtuale.



L’intera manifestazione è stata seguita in diretta in lingua italiana attraverso il canale ufficiale grazie al commento, molto apprezzato, di Riccardo Mobius Del Lungo e Simone Akira Trimarchi che già a marzo si erano resi protagonisti di un commento dal vivo nel cuore di Bolzano negli studi di ESL Italia in occasione dell’IEM di Katowice.