Starcraft II: Serral è la stella delle finali del QLASH SC2 Invitational

Si svolgeranno a Treviso le finali del QLASH SC2 Invitational di StarCraft II che vedranno affrontarsi Serral, Elazer, Zanster e Nerchio per contendersi il titolo di campione.

L’atto finale del QLASH Sc2 Invitational è alle porte e ci condurrà nel cuore di Treviso, all’interno della Gaming House della formazione azzurra dei QLASH, per due giorni di pura adrenalina che ci verrà offerta da StarCraft II. Dopo una prima fase di qualificazione, durata diversi mesi, dal 22 al 23 settembre saranno Serral, Elazer, Nerchio e Zanster a contendersi il titolo di campione del QLASH Sc2 Invitational oltre al montepremi complessivo di 5,300$.



Il primo incontro vedrà affrontarsi Nerchio e Serral, due giocatori Zerg facenti parte rispettivamente delle squadre degli Iron Chain e del Team Ence e che si affronteranno in una Bo7 di altissimo livello.

Ricordiamo inoltre che Serral è stato l’unico giocatore al mondo, nella storia, ad aver trionfato in quattro competizioni WCS consecutive arrivando ad alzare la coppa al cielo anche in occasione del super torneo internazionale del GSL vs The World.



Nerchio, pur restando un ottimo cyber-atleta, sta sicuramente avendo una flessione importante negli ultimi mesi ed i risultati stentano ad arrivare per l’atleta degli Iron Chain che comunque ha avuto il merito di classificarsi al secondo posto nel proprio girone eliminando Riccardo “Reynor” Romiti e Harstem. Nella seconda semifinale troveremo ancora uno ZvZ tra Elazer e Zanster, dove il favorito assoluto sembra essere sicuramente il cyber-atleta del Team QLASH che avrà di fronte tuttavia un avversario temibile e potenzialmente in ascesa capace comunque di imporsi al secondo posto di un gruppo A di qualificazione molto competitivo finendo davanti a giocatori del calibro di Stephano, Lambo, Snute e Hellraiser.



La fase finale del QLASH Sc2 Invitational prenderà il via alle 18:30 del 22 settembre e sarà commentata in lingua italiana grazie a Riccardo “Mobius” Del Lungo e Simone “Akira” Trimarchi che saranno presenti all’interno della QLASH House e sapranno catturare attraverso le loro parole tutti i momenti salienti di un torneo che si preannuncia davvero spettacolare.