StarCraft III in sviluppo su PC e Xbox Series X/S? Mike Ybarra vuole 'salvare' la serie

Dopo aver pubblicato la lettera aperta in cui ha illustrato il futuro di Blizzard insieme a Microsoft, l'esponente della compagnia Mike Ybarra si riaffaccia sui social e, con una semplice ma eloquente emote, scatena l'entusiasmo dei fan di StarCraft per il destino di questa nobile IP come parte della famiglia Xbox.

Il boss di Blizzard Entertainment ha infatti colto l'opportunità offertagli da un fan dell'iconica saga strategica di StarCraft per offrire quella che, alla luce della roboante novità di Microsoft che compra Activision, è stata letta dagli appassionati come la conferma del ritorno di questa IP in futuro.

Dalle colonne del suo profilo Twitter personale, Ybarra ha risposto con l'emote di una faccina sorridente a un messaggio rivoltogli da chi, facendosi portavoce del pensiero dei fan, gli chiede di "salvare StarCraft, per favore!". L'iniziativa social del capo di Blizzard, ovviamente, non fornisce indicazioni esaurienti sull'effettivo sviluppo di StarCraft III o ancor meno sulla sua natura esclusiva per PC e Xbox Series X/S, ma tanto è bastato alla community per esultare sapendo che Ybarra non fa segreto di "voler salvare" questa storica proprietà intellettuale.

Al netto delle speculazioni degli appassionati sul futuro di StarCraft, in rete si continua a discutere sull'effettiva portata di questo storico accordo che, una volta finalizzato, porterà all'ingresso di tutte le sussidiarie di Activision (e le rispettive IP) negli Xbox Game Studios. Di particolare interesse è questa infografica sui 60 giochi Xbox nel futuro di Microsoft Gaming realizzata da un utente del forum di XboxEra ricostruendo tutte le notizie e le voci di corridoio più attendibili sui titoli attualmente in sviluppo presso le sussidiarie (attuali e future) di Microsoft.