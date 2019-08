StarCraft: l'IP è stata definitivamente abbandonata?

Se stavate sperando in un nuovo capitolo o uno spin-off di StarCraft, allora potrebbero esserci delle pessime notizie per voi. Sembra infatti che Activision Blizzard non abbia alcun interesse nel finanziare nuovi progetti legati allo storico brand.

Ad evidenziare questa situazione è stato Jason Schreier di Kotaku, personaggio sempre ben informato e che solitamente non sbaglia mai un colpo. Nell'ultimo report finanziario di Activision Blizzard si parla infatti dell'interesse dell'azienda nell'espandere i propri team per poter creare e supportare serie di successo come Call of Duty, Candy Crush, Warcraft, Hearthstone, Overwatch e Diablo. La totale assenza di Starcraft nella lsita rende quindi evidente lo scarso interesse verso la serie di strategici in tempo reali, i cui tentativi di creare uno spin-off sono falliti miseramente. Di recente si è infatti parlato di un nuovo sparatutto in prima persona che purtroppo non ce l'ha fatta ed è stato cancellato per favorire lo sviluppo dei tanto rumoreggiati Diablo 4 e Overwatch 2.

Ovviamente è impossibile sapere se la serie sia definitivamente morta o se vi sia la possibilità in futuro che se ne torni a parlare, ma allo stato attuale è molto difficile che un nuovo capitolo arrivi sul mercato nei prossimi anni.