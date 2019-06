StarCraft Remastered: la nuova mod lo trasforma in un cartone animato!

Attraverso le pagine del loro profilo YouTube ufficiale, gli autori del collettivo di CarBot Animations ci informa di essere stato invitato in Sud Corea a una convention su StarCraft Remastered per collaborare con gli autori di Blizzard alla realizzazione di una mod che lo trasforma in un cartone animato.

Le celebrità di YouTube specializzate nella realizzazione di corti animati ispirati agli universi digitali di titoli Blizzard Entertainment come Diablo e Heroes of the Storm porteranno i buffi personaggi dei loro cartoni animati all'interno della dimensione strategica di StarCraft Remastered attraverso una mod che stravolgerà l'aspetto del gioco.

Come possiamo intuire ammirando il video esplicativo che campeggia a inizio articolo, la reskin di CarBot Animations modifica il comparto grafico, le animazioni delle unità a schermo e tutti gli elementi dell'interfaccia, dando così un look completamente nuovo al capolavoro RTS di Blizzard.

La reskin "in salsa cartoon" di StarCraft Remastered potrà essere scaricata (presumibilmente in via del tutto gratuita da chi possiede già il gioco) a partire dal 10 luglio. In cima alla notizia trovate il divertente filmato di gioco confezionato dai ragazzi di CarBot Animations per offrirci un assaggio di questa mod.