Stardew Valley: annunciata la data di lancio su PlayStation Vita

Nella giornata di oggi, lo sviluppatore ConcernedApe ed il publisher Chucklefish, hanno annunciato la data di lancio ufficiale dell'edizione per PlayStation Vita di Stardew Valley. Il titolo farà il suo debutto sulla console portatile di Sony il 22 maggio.

Come annunciato sul blog ufficiale del gioco, è confermata la presenza del cross-buy: coloro che acquisteranno Stardew Valley per PlayStation Vita potranno giocarci anche su PlayStation 4, e viceversa. Pur non essendoci stato più alcun aggiornamento al riguardo, fu confermato mesi fa che la versione PS Vita non avrebbe supportato in alcun modo il multiplayer. Presente, invece, la traduzione italiana.

Stardew Valley, nato come erede spirituale di Harvest Moon, è un RPG farming-based in cui il compito del giocatore sarà in grado di costruire e far crescere la propria fattoria, sposarsi, e finanche esplorare dei dungeon. Il titolo fu originariamente pubblicato su PC nel 2016 (la modalità multiplayer a quattro giocatori è da poche settimane disponibile in fase di Beta), prima di sbarcare anche su PlayStation 4 e Xbox One e, più recentemente, su Nintendo Switch. In attesa che il titolo venga pubblicato anche su PlayStation Vita il prossimo 22 maggio, vi proponiamo la nostra recensione per un approfondimento completo sul gioco di ConcernedApe.