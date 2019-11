Stardew Valley: in arrivo la patch definitiva per PC e il multiplayer per console

Stardew Valley, uno dei fenomeni indie di questa generazione, sta per ricevere una grande patch, inizialmente per PC, dedicata all'endgame che perfezionerà il gioco risolvendo gli ultimi bug e aggiungendo una serie di nuove funzionalità, alcune delle quali riservate al puro fan service.

Eric Barone, lo sviluppatore del gioco, scrive che "la patch 1.4 finalmente pulirà il gioco nella maniera che ho sempre voluto". Innanzitutto sarà finalmente possibile effettuare lo screenshot dell'intera fattoria del giocatore, una feature richiesta soprattutto dai giocatori di lunga data che hanno costruito strutture imponenti. Tutti i coniugi avranno poi un unico evento a quattordici cuori dopo il matrimonio. Barone ha continuato spiegando che la tanto attesa patch per il multiplayer su console è in dirittura d'arrivo e ha promesso nuovi contenuti anche per queste versioni: "la patch seguirà di poche settimane quella per PC. Una data definitiva verrà annunciata dopo ulteriori test". Potete trovare tutti i dettagli della versione 1.4 a questo link.

La patch 1.4 per PC è prevista per il 26 novembre. Per chi ancora non conosce Stardew Valley, il gioco è disponibile per PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch e Mobile. Potete leggere la nostra recensione qui.