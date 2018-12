Stardew Valley: l'Autore al lavoro su di un Nuovo Gioco ambientato nello stesso Universo

Eric Barone, autore di Stardew Valley e noto al pubblico con il nickname Concerned Ape, ha pubblicato un interessante aggiornamento sul blog ufficiale del gioco.

Al suo interno, Barone fornisce alcune informazioni interessanti, confermando di essere al lavoro su di un nuovo Gioco. Di quest'ultimo non conosciamo ancora quasi alcun dettaglio, fatta eccezione per l'ambientazione: il nuovo progetto si collocherà infatti nel medesimo universo narrativo di Stardew Valley. Di seguito le dichiarazioni dell'Autore: "[...] da un pò di tempo, sto lavorando ad un nuovo gioco. Non ho ancora rivelato niente in merito, eccetto che si svolge nello stesso universo di Stardew Valley. Mi sono deliberatamente mantenuto sul vago perchè voglio poter lavorarci senza alcuna pressione. Voglio inoltre essere certo che il concept sia pienamente definito prima di rivelare informazioni in merito, perchè una volta svelato, dovrò pienamente attenermici. Sono una persona piuttosto prudente quando si parla di queste cose".



Tuttavia, Barone ci tiene ad informare il pubblico che, nonostante si stia dedicando a questo nuovo progetto, Stardew Valley non sarà assolutamente abbandonato. Al contrario, ha intenzione di creare un apposito team di sviluppo che possa aiutarlo nel garantire la continuazione del supporto al gioco. L'autore spera che questo gruppo possa diventare operativo a seguito della pubblicazione dell'update 1.4.

In attesa di scoprire qualcosa in più sul nuovo progetto di Eric Barone/Concerned Ape, vi ricordiamo che Stardew Valley è attualmente disponibile su PC, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile. Recentemente, inoltre, la versione del gioco per la console ibrida della Casa di Kyoto ha ricevuto il supporto per la modalità di gioco multiplayer.