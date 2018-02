Stardew Valley: beta della modalità multiplayer a 4 giocatori prevista per la primavera

Tramite un post sul sito ufficiale, Eric Barone (a.k.a.) ha recentemente fatto il punto della situazione sullo sviluppo della modalità multiplayer a 4 giocatori diannunciata un mese fa.

Eric Barone ha sempre lavorato in solitaria sul gioco, ma per questo aggiornamento ha collaborato con con Tom Coxon di Chucklefish, che si è occupato del network coding. I lavori per lo sviluppo della feature sono completati e le nuove linee di testo sono state inviate alle aziende che si occupano della traduzione. Quando queste saranno pronte, Barone comincerà la fase di testing durante la quale verificherà il corretto funzionamento di tutte le novità. Al termine di questo processo, l’aggiornamento dovrebbe essere pronto per la beta pubblica che, secondo i piani, si terrà nel corso della primavera.

Stardew Valley è disponibile su PC, Playstation 4, Xbox One e Switch, e arriverà su PS Vita nel corso del 2018.