Stardew Valley: disponibile su PC la traduzione amatoriale in italiano

Se siete in possesso della versione GOG, potete scaricare la patch per l’italiano seguendo questo link, se invece avete acquistato l’edizione Steam, potete procedere al download presso questo indirizzo. La traduzione, essendo stata ultimata da poco, potrebbe ancora includere qualche refuso, Vecna ha confermato che aggiornerà periodicamente i link apportando le correzioni dovute. Per tutte le informazioni del caso, vi consigliamo di visitare la sua pagina Facebook. Ricordiamo ai lettori di Everyeye che Stardew Valley è disponibile su PC, Playstation 4, Xbox One e Switch. Per giocare in italiano, gli utenti console dovranno attendere la traduzione ufficiale di Chucklefish, che sarà invece pubblicata nel corso del prossimo anno, assieme all'edizione Playstation Vita.