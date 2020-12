Stardew Valley: una fattoria inedita e altre novità con l'update 1.5 ora disponibile - Aggiornata

L'immortale Stardew Valley continua ad arricchirsi di contenuti: con l'atteso aggiornamento 1.5 appena pubblicato lo sviluppatore, nonché fondatore di Concerned Ape, Eric Baron ha condiviso alcuni dettagli sulle funzionalità che sono state implementate.

In nuovo tweet Barone ha messo in evidenza alcune aggiunte che faranno la gioia dei nuovi agricoltori. Tra le novità merita una menzione la nuova tipologia di fattoria, la Beach Farm: come si può vedere nello screenshot condiviso in questo specifico caso gli irrigatori risulteranno inutili per la coltivazione ma potrebbero trovare un'applicazione pratica nella pesca. Oltre alla fattoria inedita è stato implementato anche un menù per le "Opzioni di Gioco Avanzate" con il quale modificare l'aspetto del centro comune o regolare la frequenza e la tipologia di mostri che possono comparire nella fattoria.

L'aggiornamento 1.5 per Stardew Valley è disponibile da ora per il download. Ovviamente l'update è accompagnato da molte novità anche per i giocatori più esperti (trovate tutti i dettagli sulla pagina ufficiale del gioco) che andranno ad incidere sull'esperienza di endgame, oltre alla modalità cooperativa in splitscreen.