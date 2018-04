Stardew Valley: la modalità multiplayer a 4 giocatori è disponibile in beta su PC

Eric Barone (conosciuto anche come ConcernedApe) ha annunciato tramite un comunicato su Steam che la modalità multiplayer di Stardew Valley è adesso disponibile in beta sulla piattaforma digitale di Valve.

Per provare la modalità multiplayer dovrete accedere alle proprietà cliccando con il tasto desto del mouse sul nome del gioco nella vostra libreria. A questo punto, nella seziona “Beta” immettete la password “jumpingjunimos”. Se avrete eseguito tutti i passaggi correttamente, avrete la possibilità di scaricare la beta tramite l’apposito comando. Questa modalità è compatibile con i vostri salvataggi, tuttavia prima di avviarla vi consigliamo di effettuare un backup, essendo ad ogni modo di una build non ancora completa che include diversi bug. Per tutti i dettagli sulla beta multiplayer di Stardew Valley, rimandiamo al comunicato ufficiale sulla pagina di Steam.