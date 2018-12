Stardew Valley: modalità multiplayer in arrivo su Nintendo Switch

Stardew Valley è ormai disponibile su Nintendo Switch dall'ottobre dello scorso anno. Tuttavia, sembra che stia per ricevere un aggiornamento decisamente importante.

L'autore dell'apprezzato titolo ha infatti annunciato che, a partire dal prossimo mercoledì 12 dicembre, sarà disponibile un nuovo update per la versione Nintendo Switch del gioco. Grazie a quest'ultimo, sarà possibile giocare in multiplayer Stardew Valley sulla console ibrida della Casa di Kyoto. Questa funzionalità consentirà ad un gruppo di massimo quattro giocatori di convivere e lavorare insieme nelle medesima fattoria. Questa opzione di gioco era stata in precedenza implementata esclusivamente all'interno della versione PC di Stardew Valley. Nello specifico, era diventata disponibile nel corso dello scorso mese di agosto. A partire da un'analisi del funzionamento della nuova modalità su PC, gli sviluppatori hanno progressivamente lavorato per riuscire a rendere possibile il gioco in cooperativa anche su altre piattaforme di gioco.

Nintendo Switch è dunque la prima Console a vantare la possibilità di giocare Stardew Valley in modalità multiplayer. Tuttavia, in futuro, questa opzione dovrebbe divenire disponibile anche per gli utenti di Sony e Microsoft. Portare il multiplayer su Playstation 4 e Playstation 4 Pro ed Xbox One e Xbox One X è infatti, secondo l'autore di Stardew Valley, una importante priorità.