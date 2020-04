Stardew Valley prende vita! La nuova mod aggiunge le animazioni a tantissimi oggetti

Mentre gli sviluppatori di Stardew Valley si dedicano a due nuovi giochi ambientai nel medesimo universo, il fan del sandbox conosciuto con il nickname di Gervig91 ha deciso di "dare vita" al kolossal indipendente di Eric Barone aggiungendo tantissime animazioni agli oggetti ingame.

La missione in cui si è lanciato Gervig91 con l'ambiziosa mod Animated Stuff è piuttosto semplice e, al tempo stesso, estremamente ambiziosa, ovvero quella di migliorare in maniera sensibile l'aspetto degli elementi che caratterizzano la dimensione sim life di Stardew Valley introducendo delle animazioni in linea con lo stile artistico originario. Gli oggetti interessati dalla mod Animated Stuff sono davvero tanti e spaziano dalle coltivazioni (sia rare che comuni) ai mobili, fino ad arrivare agli elementi di equipaggiamento, ai cibi e ai dettagli dei fondali.

L'effetto complessivo che se ne ricava una volta installata la mod è quello di una sorta di "versione 2.0" di Stardew Valley, merito degli infiniti oggetti animati che vanno a impreziosire la scena di gioco. Per facilitare il compito degli utenti che desiderano integrare queste animazioni nella loro versione PC di Stardew Valley, Gervig91 ha suddiviso la sua mod in diversi pacchetti tematici per ciascuna tipologia di oggetti da modificare.