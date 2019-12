Stardust Odyssey, nuova avventura PS VR, è disponibile su PS4

Da pochi giorni è disponibile sul PlayStation Store una nuova, interessante avventura per PlayStation VR, il sistema di Sony per la realtà virtuale. Si tratta di Stardust Odyssey, che metterà i giocatori a bordo di una nave eterica, per esplorare il mondo di gioco alla ricerca del male dell'abisso.

I giocatori dovranno navigare tra navi mercantili colme di tesori alla ricerca di ricompense nascoste per potenziare la propria nave e sconfiggere i nemici in battaglie che si preannunciano piene di azione.

Il gioco è affrontabile anche in coppia con un amico, ed è accompagnato da una colonna sonora di livello, che potrete anche acquistare a parte sullo Store al prezzo di 4.99 euro.

Oltre a superare le trappole preparate dai guardiani, per sconfiggere questi ultimi si potranno lanciare potenti magie, combinando anche i loro effetti tramite il controller di movimento PlayStation Move.

"Riuscirai a contrastare l'avanzata del male dell’abisso e a sfuggire al Kraken?" chiedono gli sviluppatori sulla pagina prodotto ufficiale del gioco. Nel frattempo, date un'occhiata al trailer di lancio che trovate in cima alla news. Che ne pensate di Stardust Odyssey? Lo avete già provato?

Nell'attesa, sul nostro sito vi abbiamo parlato di tutti i giochi in uscita su PlayStation VR nel mese di dicembre.