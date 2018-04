Stare of Decay 2 si mostra nel nuovo trailer ufficiale del PAX East 2018

In questi giorni si sta svolgendo a Boston, in Massachusetts, il PAX East 2018. Tra i titoli giocabili presenti al festival c'è anche State of Decay 2, la nuova esclusiva Microsoft. Per l'occasione, Undead Labs ha ben pensato di pubblicare un nuovo gameplay trailer dedicato al gioco.

Il filmato, che potete ammirare in apertura di notizia, offre una panoramica di tutte le caratteristiche principali offerte dal titolo, come l'esplorazione, i combattimenti contro le orde di non-morti (impreziositi da meccaniche stealth) e la guida dei veicoli. È anche possibile dare una breve occhiata al rifugio, dove i giocatori potranno ottenere riparo, costruire nuove strutture e gestire l'equipaggiamento.

Cosa ve ne pare? Vi ricordiamo che State of Decay 2 verrà lanciato esclusivamente sulle piattaforme di casa Microsoft - Xbox One, Xbox One X, PC Windows 10 - il prossimo 22 maggio. Esattamente come Sea of Thieves e tutte le esclusive future, anche il titolo di sopravvivenza di Undead Labs sarà disponibile fin dal lancio anche all'interno del catalogo di Xbox Game Pass. Nei giorni scorsi, inoltre, è stato confermato che non saranno incluse microtransazioni e che verranno supportati il 4K e l'HDR su Xbox One X.