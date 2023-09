Starfield: 10 curiosità che non sapete sull'esclusiva PC e Xbox

Con l’arrivo dell’Early Access di Starfield sono emersi in rete anche tanti aneddoti interessanti legati non solo al gameplay del gioco di ruolo, ma anche agli eventi che gli ruotano intorno. Andiamo alla scoperta dei segreti del gioco Bethesda.

1- I codici review per PS5

Come ben saprete, Starfield è un gioco realizzato da Bethesda Game Studios, software house acquisita non molto tempo fa da Microsoft. Trattandosi di una nuova IP, il colosso di Redmond ha deciso di renderlo un’esclusiva PC e Xbox Series X|S, ma la notizia dev’essere sfuggita a molti. Stando alla testimonianza di Matt Frary, Senior Director of PR, sembrerebbe che alcuni redattori di testate internazionali abbiano contattato la software house con l’obiettivo di chiedere un codice per la recensione, specificando di volere proprio la versione PlayStation 5.

2- L’enorme successo dell’Early Access

Uno degli aspetti più interessanti tra quelli emersi negli ultimi giorni è sicuramente quello relativo all’interesse dei videogiocatori nei confronti dell’Early Access, un fenomeno sempre più diffuso fra i tripla A. Pur di avviare Starfield con qualche giorno d’anticipo, in moltissimi hanno deciso di procedere con l’acquisto dell’edizione più costosa del titolo Bethesda, senza considerare il gran numero di abbonati a PC o Xbox Game Pass che, pur non essendo in possesso della copia standard del gioco, ha contribuito alla causa sborsando i circa 31 euro necessari per ottenere l’upgrade alla Premium Edition.

3- Spostarsi tra i pianeti senza viaggio rapido è possibile

Negli ultimi giorni, uno dei dibattiti più accesi fra i videogiocatori ha riguardato l’esplorazione spaziale di Starfield. Sebbene i tutorial invitino il giocatore a ricorrere al viaggio rapido per la maggior parte degli spostamenti, riducendo al minimo indispensabile le sezioni a bordo della navicella, sembrerebbe sia perfettamente possibile trascorrere ore ed ore del proprio tempo a percorrere le distanze tra un pianeta e l’altro. A fare questa scoperta è Alanah Pearce, nota influencer e sviluppatrice di Sony Santa Monica. Nel corso di una sua diretta su Twitch, la ragazza ha viaggiato ininterrottamente per sette ore ed è riuscita a raggiungere un pianeta senza usare alcuno spostamento rapido.

4- 'Non è Disney World'

I pianeti esplorabili liberamente in Starfield sono tantissimi, ma i punti d'interesse sulla loro superficie non sono moltissimi e ciò ha innescato una serie di polemiche che ha attirato l'attenzione di Ashley Cheng, Managing Director dei Bethesda Game Studios. Nel corso di un'intervista al New York Times, la sviluppatrice ha deciso di commentare questo chiacchierato aspetto del gioco, specificando che la volontà degli sviluppatori non è mai stata quella di creare una sorta di Disney World dello spazio, ma di fare in modo che il giocatore si sentisse una piccola goccia di fronte alla vastità sterminata del cosmo.

5- Ha superato TLOU2 e GOW Ragnarok su Twitch

Un importante traguardo è stato raggiunto anche su Twitch, la nota piattaforma dedicata allo streaming dove Starfield sta spopolando. Complice anche la curiosità di chi non può avviare il gioco in Early Access, il titolo Bethesda vanta un picco di spettatori nella sua categoria pari a 552.000. Si tratta di un numero ragguardevole, soprattutto se si confronta con la quantità di persone connesse in prossimità del lancio di produzioni di grosso calibro come le 508.000 di The Last of Us Parte 2 e i 478.000 di God of War Ragnarok.

6- Il Gravisalto si può potenziare

Una delle funzionalità più scenografiche della navicella di Starfield è senza dubbio il Gravisalto, che serve a raggiungere i sistemi più lontani. Se la distanza coperta dal salto gravitazionale dipende dalle abilità del giocatore e dal tipo di mezzo di trasporto in uso, la velocità d’esecuzione di questa manovra può essere regolata direttamente dal pilota. È sufficiente privare di energia altri sistemi della nave e far confluire tutta quella possibile in GRV: in questo modo il Gravisalto si avvierà in men che non si dica, permettendovi anche di fuggire via da uno scontro nello spazio che sta andando male.

7- Ha aiutato un fan a superare una dipendenza

Fra le belle storie legate al lancio di Starfield troviamo anche quella di un utente Reddit, LexB777, che in un lungo post ha dichiarato di aver posto fine alla sua dipendenza dall’alcol per potersi godere l’avventura nello spazio di Bethesda Game Studios. Stando alle parole del giocatore, il suo rapporto con l’alcol si è interrotto da più di un mese e l’hype per Starfield l’ha aiutato a proseguire in questo percorso, che speriamo possa continuare anche dopo la conclusione del gioco.

8- Supporta il cross-save

Molti non sanno che Starfield gode del supporto al cross-save, dal momento che è uno dei giochi Xbox con il tag Play Anywhere. Sebbene la versione Steam non sia coinvolta in questo discorso, gli utenti possono utilizzare gli stessi salvataggi sulle versioni Xbox Series X|S e quella PC del Microsoft Store. La sincronizzazione dei progressi avviene in automatico e, all’avvio del gioco, il sistema verificherà se ci sono salvataggi nel cloud da scaricare.

9- Meme ed easter egg

Come ogni gioco Bethesda che si rispetti, anche Starfield è stato riempito con riferimenti ad altri brand di successo, inclusi quelli della software house. Uno di quelli già scovati dai giocatori riguarda The Elder Scrolls V Skyrim e quello che è forse il meme più famoso legato al gioco: la freccia nel ginocchio. Oltre ad un’abilità la cui icona ricorda la tragica storia del soldato di Skyrim, c’è anche un NPC che sembra avere trascorsi simili in un dialogo che viene simpaticamente interrotto sul più bello.

10- L’omaggio al fan scomparso

In Starfield non manca nemmeno un sentito omaggio ad un grande appassionato del progetto Bethesda. Stiamo parlando di Alex Hay, un videogiocatore venuto a mancare lo scorso 16 maggio 2023 che, prima che una malattia lo portasse via, dedicata parte del suo tempo a scrivere su Reddit circa le sue aspettative sul gioco, trasmettendo alla community le sue emozioni e le sue preoccupazioni per via della concreta possibilità di morire prima che il titolo giungesse sugli scaffali. Purtroppo così è stato e Bethesda, per onorare il fan, ha inserito il seguente messaggio nel gioco: "A tutti i miei amici e compagni esploratori, sarò sempre con voi, là fuori tra le stelle. Con affetto, Alex Hay".