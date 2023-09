Starfield: 10 easter egg nascosti, dal fan adorante di Oblivion a Star Wars

Come tutti i giochi Bethesda Game Studios, anche Starfield rispetta quella che è ormai una tradizione della software house. In giro per la galassia, infatti, è possibile trovare numerosi easter egg che fanno riferimenti ad eventi storici, brand videoludici e tanto altro. Scopriamo alcuni di questi segreti.

Una volta ero un avventuriero, ma poi…

Sarebbe stato un crimine se Bethesda non avesse inserito anche solo un piccolo riferimento al meme più divertente di The Elder Scrolls V Skyrim. Proprio per questo, il team di sviluppo ha dedicato al soldato del gioco di ruolo fantasy ben due easter egg. Il primo può essere visualizzato nella schermata delle abilità, visto che una di queste ha come icona una freccia che infilza un ginocchio. Il secondo è invece più difficile da scovare, poiché bisogna recarsi presso un colono ed interagire con lui per far partire uno speciale dialogo: questo personaggio inizierà a raccontare di essere stato un avventuriero e, mentre sta per spiegare i motivi che l’hanno obbligato a smettere con quel tipo di vita, decide di fermarsi.

La truffa della garanzia estesa

Mentre si esplora lo spazio in Starfield è probabile che una misteriosa navicella si avvicini alla vostra, chiedendo di comunicare con voi. Nel caso in cui doveste accettare, questa vi segnalerà l’imminente scadenza della garanzia della vostra nave, invitandovi al pagamento di una somma in Crediti per rinnovarla. Ovviamente il giocatore può decidere se pagare o ignorare l’avviso, magari aprendo il fuoco sul bersaglio. Si tratta di un divertente riferimento ad una truffa molto diffusa di recente negli Stati Uniti, attraverso la quale alcuni malintenzionati provano a vendere telefonicamente un’estensione della garanzia fasulla.

Baseball e Fallout 4

Su Titano, la luna di Saturno, è possibile trovare uno speciale museo al cui interno risiedono importanti cimeli del passato, tra i quali vi è anche un trofeo a tema baseball. Sulla targhetta del trofeo c'è scritto che risale al 1978 e che è stato assegnato ai Play Off in quel di Old Earth Boston. Si tratta in questo caso di un riferimento a Diamond City, la città di Fallout 4 costruita proprio all'interno di un campo da baseball a Boston.

Fan Adorante

Ricordate il fastidioso ragazzino dal ciuffo biondo che infastidiva il protagonista di The Elder Scrolls IV Oblivion? Bethesda ha deciso di farlo tornare anche in Starfield sotto forma di Tratto. Durante la fase di creazione del personaggio è possibile selezionare la caratteristica Eroe Venerato, grazie alla quale il Fan Adorante ci starà col fiato sul collo commentando i nostri atterraggi e spuntando dal nulla per dirci qualcosa o farci un regalo. Fortunatamente non si tratta di una presenza inevitabile e potremo decidere in qualsiasi momento di sbarazzarcene, con le buone o con le cattive.

Il Perseverance Rover

Nella Loggia, la base di Constellation, è possibile trovare numerosi oggetti di pregio. Uno di questi è la telecamera del Perseverance, il rover che è stato lanciato con successo dalla NASA sulla superficie di Marte il 30 luglio 2020. In qualche modo, la fazione è riuscita a mettere le mani su quello che è ormai un antico reperto e lo conserva all'interno della struttura.

Gli astronauti più importanti

Tra i vari omaggi agli astronauti che hanno fatto la storia, in Starfield troviamo alcuni pianeti il cui nome è dedicato proprio a questi eroi che si sono avventurati nello spazio. I quattro corpi celesti in questione si trovano nel sistema Alpha Centauri e prendono il nome di Chawla, Gagarin, Jemison e Olivas.

Ecco le origini di questi nomi:

Kalpana Chawla (1997): prima donna di origini indiane ad essere andata nello spazio

Yuri Gagarin (1961): primo uomo ad aver raggiunto lo spazio

Mae Jemison (1992): la prima donna di colore andata nello spazio

John D. Olivas (2007 e 2009): ha partecipato alle missioni spaziali Shuttle STS-117 e STS-128

L’atterraggio sulla Luna

In un gioco ambientato nello spazio non poteva certo mancare un omaggio all’atterraggio sulla Luna del 20 luglio 1969. Per celebrare le gesta dell’Apollo 11, Bethesda ha creato un piccolo punto d’interesse sul satellite della Terra sul quale è possibile trovare la bandiera a stelle e strisce piantata dagli astronauti statunitensi Neil Armstrong e Buzz Aldrin.

Luoghi storici sulla Terra

Sebbene presenti pochi punti d’interesse come tutti gli altri pianeti, la Terra di Starfield vanta alcuni checkpoint ispirati a luoghi storici o strutture di rilievo. A meno che non sappiate i punti esatti in cui dirigervi, potete leggere alcuni documenti che sbloccheranno automaticamente gli indicatori sulla mappa, così che possiate visitare la Grande Piramide di Giza, lo Shard of Glass di Londra e l’Empire State Building a New York.

Mantis come Batman

In Starfield non manca nemmeno un particolare riferimento a Batman, uno dei supereroi più famosi in assoluto. Per completare la particolare quest dedicata alla Mantide, una particolare cacciatrice di taglie che agisce in maniera simile al Cavaliere Oscuro, dovrete recarvi nella sua base operativa. Si tratta in questo caso di una specie di Bat-Caverna con tanto di sistema di sicurezza che può essere aggirato risolvendo un enigma. Arrivando alla fine del percorso non troverete solo una navicella leggendaria, ma anche una stanza con una teca di vetro al cui interno vi è l’uniforme della vigilante, posizionata proprio come le tute dell’uomo-pipistrello nella sua dimora sotterranea.

Star Wars e John Williams

Alcuni easter egg si nascondono dei poster che si possono trovare in giro per i punti d’interesse di Starfield. Il primo sembra essere una pubblicità della Robotic Resonance LLC: al centro della locandina troviamo Blue Harvest, un piccolo robot che viene utilizzato per il giardinaggio. Si tratta in questo caso di un riferimento a Star Wars Episodio 6 Il Ritorno dello Jedi, il cui titolo di lavorazione era proprio Blue Harvest. Un altro poster, della Sol Symphony Orchestra, parla di un concerto diretto da un certo William Johns. Come avrete capito, è una storpiatura del nome di John Williams, il leggendario compositore che ha dato vita alle musiche di Star Wars, Jurrasic Park, Harry Potter e tantissimi altri film.