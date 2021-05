Starfield nel 2021, spazi pubblicitari già prenotati da Microsoft: parte il rumor

Con Jason Schreier scettico sull'arrivo di Starfield nel 2021, l'attesa epopea fantascientifica a firma di Bethesda è al momento ancora avvolta nel mistero.

In seguito ad un primo annuncio del gioco, il team di sviluppo si è infatti ritirato in un ferreo silenzio stampa, in seguito al quale non sono trapelati dettagli ufficiali sulla produzione. In questo clima, si sono invece diffusi rumor e indiscrezioni, con molteplici voci di corridoio che hanno inizialmente indicato come probabile la pubblicazione di Starfield nel corso del 2021, salvo poi segnalare invece un posticipo di Starfield al 2022.

Ora, tornano a emergere voci di corridoio sul titolo di stampo sci-fi. A discuterne è l'ormai noto insider Shpeshal Ed, co-fondatore di XboxEra. Intervenuto ad un nuovo episodio del podcast, quest'ultimo ha in particolare sostenuto di aver appreso un'interessante dettaglio sulla produzione Xbox Game Studios. Secondo Shpeshal Ed, infatti, Microsoft avrebbe già provveduto ad acquistare spazi pubblicitari per il 2021, destinati proprio ad una massiccia campagna di promozione di Starfield. Questi ultimi, in particolare, dovrebbero iniziare ad essere presentati nel corso dell'estate di quest'anno, con un possibile culmine in una pubblicazione del gioco nel novembre 2021.



Al momento, ovviamente, non vi è alcuna conferma ufficiale in merito: per saperne di più, non resta dunque altro da fare che attendere.