Starfield nel 2022 solo su PC e Xbox Series X: anche Hideo Kojima rilancia l'annuncio

Dall'annuncio della data di uscita di Starfield e contestuale presentazione del primo trailer ufficiale del gioco sono trascorse poche ore, ma la space opera di Bethesda è già al centro del dibattito videoludico.

Il video che ha finalmente alzato il sipario sul gioco è stato minuziosamente analizzato dalla community, che ha persino rintracciato possibili indizi su The Elder Scrolls VI nel trailer di Starfield. E a quanto pare, l'immaginario sci-fi dipinto dagli autori di Bethesda ha colpito anche altri grandi autori videoludici, tra i quali ha fatto la propria comparsa anche Hideo Kojima. Dai suoi sempre attivissimi account social, il Game Director ha infatti condiviso con il pubblico la locandina ufficiale di Starfield, che potete visionare direttamente in calce a questa news.



L'autore della Metal Gear Saga e di Death Stranding - pronto a tornare su PlayStation 5 nella versione Death Stranding Director's Cut - ha condiviso l'artwork sul proprio account Twitter ufficiale, oltre che sul proprio profilo Instagram giapponese. Purtroppo, il Director giapponese non ha allegato al Tweet / Post alcun messaggio di commento per il reveal di Starfield, da tempo al centro della curiosità degli appassionati.