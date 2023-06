Starfield 2022 vs 2023: c'è stato un downgrade grafico? Scopriamolo con una comparativa

Indipendentemente dalla possibile presenza di nonna Skyrim in Starfield, il titolo sci-fi di Bethesda è riuscito con successo a far parlare di sé, dopo il direct dedicato. Il forte impatto grafico e le innumerevoli possibilità di personalizzazione hanno letteralmente catturato i videogiocatori, che già attendono con trepidazione l'uscita del gioco.

Tuttavia, c'è stato spazio anche per diversi approfondimenti, come nel caso del video comparativo pubblicato su YouTube dall'utente Cycu1. Nel video in questione, l'utente ha messo in comparazione le build di Starfield dello scorso anno con gli spezzoni di gameplay mostrati durante lo showcase, e i risultati sono stati senz'altro interessanti.

Mentre, infatti, Bethesda pare aver fatto diversi passi avanti per quanto riguarda la resa generale delle ambientazioni e gli effetti di illuminazione, i personaggi dell'opera sembrano mostrare un livello di dettaglio sicuramente inferiore rispetto al passato, soprattutto per quanto riguarda alcune aree del viso come quella degli occhi.

A giudicare dai commenti presenti sotto il video, sono stati in molti ad aver notato queste differenze. Tuttavia l'opinione generale del pubblico sembra essere rimasta invariata, con Starfield che rimane uno dei titoli più attesi del 2023 e, a detta di molti, un possibile game changer per l'intera iindustria.

In tal senso, l'ultimo rinvio di Starfield sembra aver aiutato moltissimo gli sviluppatori, come dichiarato dallo stesso Todd Howard. Stando alle sue dichiarazioni, il team ha sfruttato questo 'tempo extra' per affinare al meglio i sistemi di gioco, bilanciare l'esperienza e correggere quanti più bug possibile, così da rendere Starfield un'esperienza davvero spaziale.