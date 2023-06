Starfield: i 30fps 'potrebbero avere senso su Xbox Series X/S', secondo IGN

La conferma che Starfield gira a 30fps xu Xbox Series X/S ha creato polemiche e discussioni tra i giocatori, che si augurano un framerate molto più consistente quantomeno sulla console Microsoft più potente. Ad approfondire la questione ci ha dunque pensato IGN.com, attraverso una corposa analisi tecnica.

In un video pubblicato su Youtube, la famosa testata americana spiega che i 30fps per Starfield su console Xbox potrebbero avere senso alla luce delle impostazioni tecniche dell'opera Bethesda: sostanzialmente le tecnologie per rendering ed illuminazione implementate dagli sviluppatori rendono difficile gestire su console un framerate superiore senza incorrere in problematiche di varia natura. Tra l'altro anche Digital Foundry ha fornito spiegazioni simili sui 30fps di Starfield su Xbox, segno di come le dimensioni del gioco e le tecnologie impiegate rendano complicato per davvero fare di meglio.

Nel ripercorrere la storia del Creation Engine di Bethesda e le prestazioni dei precedenti giochi della compagnia, IGN.com sottolinea che sono sempre emerse problemi più o meno seri in termini di ottimizzazione grafica, ed i numerosi perfezionamenti tecnici messi a punto per Starfield rendono il gioco ancora più complesso da gestire rispetto ai giochi passati. In aggiunta, la presenza di 1000 e più pianeti da esplorare, e l'elevato livello di dettaglio e realismo in termini di fisica riposto in ogni singolo elemento presente nel gioco, mettono a dura prova il motore grafico: solo un'impostazione a 30fps permette a Starfield di funzionare su Xbox in maniera corretta e con il massimo livello di dettaglio visivo senza incappare in gravi problemi.

La testata evidenzia infine che i video-gameplay fin qui mostrati non raggiungono appieno i 4K reali promessi dalla versione Xbox Series X, e non si esclude il rischio che nelle fasi più movimentate possano esserci pure dei lievi cali di framerate.