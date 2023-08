Starfield: ecco 5 buone ragioni per 'essere gasati' dalla space opera di Bethesda

Mentre cresce l'attesa per il Q&A di Starfield con le risposte di Bethesda alla community, i curatori dei canali social della sussidiaria di Microsoft ci offrono cinque buone ragioni per 'essere gasati' dal sempre più imminente lancio della space opera su PC, Xbox Series X|S e Game Pass.

La macchina comunicativa di Bethesda, quindi, si rimette in moto in vista della commercializzazione di Starfield prevista per il 6 settembre e, nel farlo, coinvolge gli appassionati e coloro che guardano con estrema curiosità alla prossima esperienza ruolistica a mondo aperto degli autori di Skyrim e Fallout 4.

Il post condiviso sui social dai ragazzi di Bethesda Italia prende spunto dalle tantissime novità dello Starfield Direct per evidenziare quelli che, presumibilmente, sono i cinque aspetti chiave dell'evento organizzato dal team di Todd Howard e compagni per 'chiudere col botto' l'Xbox Games Showcase.

Nell'elenco stilato dalla divisione nostrana di Bethesda ritroviamo così il profondo sistema deputato alla creazione e alla customizzazione delle astronavi, gli oltre mille pianeti alieni da esplorare liberamente, il sistema di creazione del personaggio e i frenetici combattimenti spaziali e terrestri. L'ultimo aspetto del gameplay sottolineato da Bethesda Italia è uno dei più cari allo stesso Todd Howard, ossia quello legato alla possibilità di giocare a Starfield nel ruolo di pirati spaziali intenti a saccheggiare avamposti, derubare altri viaggiatori interstellari e dedicarsi all'abbordaggio delle navi nemiche.