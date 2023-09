Starfield: 5 cose da non fare assolutamente, gli errori da evitare nello spazio

Se avete iniziato da poco a giocare a Starfield o siete in procinto di dare il via alla vostra avventura nello spazio, abbiamo per voi alcuni consigli sugli errori da evitare a tutti i costi nel titolo Bethesda.

Affidatevi a Vladimir per i dati dei pianeti

Durante le vostre esplorazioni, in Starfield potrete analizzare i vari pianeti per poi raccogliere i preziosi dati. Questi oggetti, che possono essere venduti presso i mercanti, non andrebbero consegnati ad un NPC qualsiasi. Esiste infatti un venditore chiamato Vladimir che vi darà molti più Crediti, quindi sarebbe preferibile consegnare a lui il frutto delle vostre esplorazioni.

Cercate i Credistick

Un errore molto comune tra i giocatori di Starfield è quello di ignorare i Credistick. Esplorando i vari scenari in giro per lo spazio, è possibile imbattersi in un gran numero di questi piccoli chip dorati con una placca di colore verde. A differenza di quanto potrebbe sembrare, non si tratta di cianfrusaglie, ma di crediti: per ognuno di questi oggetti raccolti, aumenterete il quantitativo di Crediti nel vostro portafoglio.

Date energia agli scudi

Mentre si sta pilotando una nave spaziale in Starfield, è possibile avere il pieno controllo della sua energia, che può essere dirottata verso i vari sistemi. Questo significa che il giocatore può decidere se far confluire l'energia verso le armi, il Gravisalto, gli scudi o il motore. Un errore che spesso viene compiuto da chi gioca il titolo Bethesda è quello di puntare tutto sulle armi durante uno scontro nello spazio, ignorando gli scudi: si tratta del modo più rapido per subire una sconfitta, poiché senza un'adeguata protezione basteranno pochi colpi per buttarvi giù.

Testate la gravità

In Starfield ogni pianeta è diverso dagli altri e a cambiare non è solo il bioma, ma anche e soprattutto la gravità. Una cosa da evitare assolutamente è quella di procedere con l'esplorazione di un corpo celeste senza prima aver fatto un salto per scoprirne la gravità. Senza questo importante passaggio, potreste morire nel peggiore dei modi. Immaginate di essere su un pianeta con bassa gravità e di ingaggiare i nemici in un conflitto a fuoco: basterebbe eseguire un salto per restare sospesi in aria il tempo necessario a farvi diventare bersagli facili.

Potenziate Addestramento Boostpack

Un altro sbaglio che i giocatori di Starfield compiono con una certa frequenza è quello di procedere fino alle fasi avanzate dell'avventura senza aver sbloccato il Boostpack. Non è sufficiente indossare uno zaino dotato di jetpack per poterlo utilizzare, ma occorre anche sbloccare almeno un punto abilità in Addestramento Boostpack, senza il quale il protagonista non è in grado di sfruttare il gadget che consente di volare per brevi periodi, agevolando sia le fasi di esplorazione che gli scontri a fuoco.

