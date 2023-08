Starfield: 5 cose da sapere prima di iniziare a giocare

Manca ormai pochissimo all’approdo di Starfield sugli scaffali fisici e digitali. Se anche voi siete in attesa dell’uscita del gioco Bethesda, ecco alcune cose che dovreste assolutamente sapere prima di dare il via alla vostra avventura nello spazio.

Si tratta di una nuova IP

A differenza di quello che alcuni videogiocatori credono, Starfield non ha alcun tipo di legame con The Elder Scrolls e non è ambientato in alcun modo nello stesso universo della serie di giochi di ruolo fantasy firmata Bethesda. Starfield è infatti una proprietà intellettuale completamente nuova ed è pertanto priva di qualsiasi legame con altri brand della software house. Ovviamente ciò non significa che lo studio non possa aver distribuito easter egg in giro per lo spazio e siamo sicuri che i giocatori troveranno numerosi oggetti e altri riferimenti ad altre produzioni Bethesda o Microsoft.

È un gioco single player

A differenza di No Man’s Sky, che nel tempo ha accolto una modalità multiplayer online che consente a gruppi di giocatori di esplorare lo spazio e costruire avamposti, Starfield non gode di alcun tipo di funzionalità online. Il gioco Bethesda Softworks è un gioco di ruolo esclusivamente single player e non esiste una modalità per giocare in compagnia di altri utenti. Ciononostante, sarà possibile nel corso dell’avventura instaurare un rapporto con i Companion, personaggi controllati dall’intelligenza artificiale che non solo resteranno al vostro fianco, ma reagiranno in maniera diversa anche in base alle azioni compiute dal protagonista. Insomma, non dovrete giocare sempre da soli.

Non arriverà su PlayStation 5

Per quanto sia spiacevole che alcuni giocatori siano impossibilitati a giocare un prodotto poiché esclusiva, bisogna tener conto del fatto che queste operazioni commerciali esistono, che si tratti di Nintendo, Sony e Microsoft. In questo specifico caso, Starfield rappresenta una nuova IP di Bethesda e, in quanto tale, Microsoft ha il pieno potere di decidere su quali piattaforme pubblicarlo. Proprio per questa ragione, il gioco sarà disponibile esclusivamente su PC e Xbox Series X|S. Chi non avesse la possibilità di giocare su alcuna delle piattaforme in questione, potrà abbonarsi a Xbox Game Pass Ultimate, così da giocare in cloud da un qualsiasi browser, persino da smartphone. Tale sistema è perfettamente valido anche per i possessori di Xbox One.

Si potrà giocare prima dell’uscita

Come ben saprete, Starfield sarà disponibile ufficialmente dal prossimo mercoledì 6 settembre 2023 alle ore 2:00 del fuso orario italiano. Sebbene questo sia il day one vero e proprio, esiste anche la possibilità di iniziare il proprio viaggio tra le stelle con qualche giorno d’anticipo, dal momento che l’Early Access avrà il via da venerdì 1 settembre 2023. Per iniziare a giocare prima di tutti gli altri servirà acquistare la Constellation Edition o Premium Edition, ossia le versioni più costose del gioco Bethesda. Quello che molti non sanno è che l’Accesso Anticipato può essere sbloccato anche dai giocatori con un abbonamento attivo a Xbox Game Pass, PC Game Pass o Xbox Game Pass Ultimate. In questo caso non è necessario acquistare la versione Premium del gioco, ma solo l’aggiornamento all’edizione più costosa, che vi garantirà anche l’accesso alla prima espansione e ad una manciata di contenuti aggiuntivi a poco più di 30 euro.

Non tutte le piattaforme supportano il cross-save

Il fatto che Starfield sia un’esclusiva Microsoft porta alcuni vantaggi che i videogiocatori non dovrebbero sottovalutare e di cui, anzi, dovrebbero tener conto in fase d’acquisto. A meno che non desideriate avere il gioco su Steam per qualche ragione specifica, sarebbe preferibile acquistare Starfield sul Microsoft Store, soprattutto se avete sia un PC che una Xbox Series X|S. Come molte altre esclusive, è sufficiente acquistare una sola copia del gioco Bethesda, la quale potrà poi essere giocata sia su PC (tramite l’app Xbox) che su console. E non è finita qui, poiché anche i salvataggi saranno condivisi grazie al cross-save, quindi potrete passare da una piattaforma all’altra senza soluzione di continuità. A rientrare in questo discorso vi è anche l’edizione Xbox Cloud Gaming, che però è accessibile dai soli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare anche una lunga guida alla progressione di Starfield con tutti i dettagli sulle abilità note e come sbloccarle.