Starfield: 50 cose da sapere sul GDR sci-fi con la Guida Ufficiale per Principianti

La nostra recensione di Starfield in un minuto non vi basta? I curatori dei social di Xbox Italia riaprono una finestra sulla dimensione sci-fi della space opera di Bethesda con una Guida per Principianti piena di curiosità (senza spoiler) sull'esperienza di gioco da vivere nel Campo Stellare.

Il filmato propostoci dalla divisione nostrana del team Xbox, completamente doppiato in italiano, ci immerge nelle atmosfere di Starfield per aiutare i nuovi esploratori a orientarsi tra gli infiniti elementi che concorrono a plasmare l'offerta ludica dell'ultima avventura spaziale diretta da Todd Howard.

Gli oltre tredici minuti che compongono la video-guida ufficiale di Starfield sono una vera e propria miniera di informazioni per chi ha appena iniziato il proprio viaggio tra gli oltre mille mondi alieni dell'esclusiva Microsoft, come pure per chi non ha ancora esplorato il Campo Stellare e vuole familiarizzare con i tanti aspetti di gameplay, ruolistici e narrativi del titolo.

Il filmato datoci in pasto da Xbox Italia spazia quindi dalla gestione delle fasi stealth ai consigli sulla gestione dell'ossigeno, per poi fornire dei suggerimenti sui luoghi da visitare per modificare l'aspetto del proprio alter-ego, sulle dinamiche di gioco legate alla gestione dei salti a gravità ridotta, sull'atteggiamento da assumere in sede di dialogo e su tantissimi altri aspetti.

Per un ulteriore approfondimento, vi consigliamo di leggere la nostra guida con trucchi di Starfield per muovere i primi passi nello spazio.