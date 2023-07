Starfield a 60fps su Xbox Series X|S: arriva un'altra petizione per il gioco Bethesda

Ricordate della folle petizione per rendere Starfield un'esclusiva PlayStation 5? Sappiate che ora ne è arrivata un'altra, ma la richiesta non ha nulla a che vedere con la console di ultima generazione Sony.

L'ultima trovata dei videogiocatori è una petizione che ha l'obiettivo di spingere gli sviluppatori del gioco di ruolo ambientato nello spazio ad implementare una modalità a 60 fotogrammi al secondo. Non contenti dell'assenza dei 60fps, gli utenti stanno infatti facendo pressione su Bethesda affinché ascolti il volere dei fan ed aggiunga una seconda modalità video che, a discapito di risoluzione e qualità grafica, proponga una maggiore fluidità delle immagini.

A differenza di quanto si potrebbe pensare, la petizione non ha avuto grande successo e in circa un mese dalla creazione ha ricevuto solo 269 firme. Insomma, se già era improbabile che gli sviluppatori potessero dar peso ad un'iniziativa simile, il numero di adesioni non fa che darne ulteriore conferma.

Nel frattempo, vi ricordiamo che giusto qualche ora fa sono stati pubblicati i requisiti di sistema per giocare Starfield a 4K su PC, sebbene l'elenco sia incompleto e manchino alcuni dettagli. Sapevate inoltre che, stando ad un'analisi degli utenti, la dimensione dei pianeti di Starfield è precisa anche a distanza?